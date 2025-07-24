DTO Kocaeli Şubesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Yalçınkaya: “Limanlarımızdaki giriş-çıkışları hızlandıracak pilot uygulamaya geçiyoruz”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesinin Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürü Fatih Yalçınkaya, “Limanlarımızdaki giriş-çıkış işlemlerini hızlandırması yolunda pilot bir uygulamaya geçiyoruz. Bu uygulamayı inşallah en kısa sürede kentimize getireceğiz” dedi

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Temmuz ayı 34. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı yönetiminde şube meclis salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu İstiklal Marşı’nın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Aracı, hazirunu selamlayıp, meclis gündem ve program akışını sundu.

Meclise Yoğun Katılım

Temmuz ayı meclis toplantısının gündem başlığı, ‘Denizcilik Sektöründe Yapay Zeka Uygulamaları’ oldu. Toplantıya; Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürü Fatih Yalçınkaya, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi Dekan Prof. Dr. Nalan Tekin, KOÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği’nden Prof. Dr. Ergin Ulutaş, KOÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği’nden Prof. Dr. Aykan Karademir, Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgün Yücel, GEMİMO Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Başmühendis Murat Akpınar, Doğu Marmara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sadi Vatan, Özel Denizcilik Kurslar Derneği (ÖZKENKURDER) Başkanı Ramazan Ulaş, eğitimciler, STK temsilcileri ve denizcilik paydaşlarımız iştirak ettiler.

Doğusel: “Kandıra Sahillerinde Gelişen Turizm Bizlere Gurur Veriyor”

Meclisin açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “Özellikle son yıllarda turizm alanında önemli adımlar atan ilimiz Kocaeli’nin turizmde geldiği nokta bizlere gurur vermektedir. Kış turizminin Marmara Bölgesi’ndeki en önemli noktalarından biri olan Kocaeli, son yıllarda deniz turizm ile de öne çıkmaktadır. Özellikle Kandıra plajları bölgeye ulaşımın da kolaylaşmasıyla birlikte bir çekim merkezi haline gelmiştir. Kuşkusuz ki bir bölgenin çekim merkezi haline gelmesi ortaya yeni yeni talepler çıkarmaktadır. Söz konusu Kandıra olduğunda konaklama alanında halkımızın beklentilerinin olduğunu görmemiz gerek. Bu nedenle daha çok turist için nitelikli mekanlara, güçlü tanıtımlara ihtiyaç var. Yerel yönetimlerin de teşvikiyle iş dünyasının bu eksiği gidermeye dönük adımlar atacağına inancımız tamdır” dedi.

“Kocaeli, Denizci Bir Kent Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor”

Kocaeli’nin denizci bir kent olduğunu her fırsatta vurguladığını ifade eden Vedat Doğusel, Valiliğimizle, yerel yönetimlerimizle, üniversitemizle, odalarımızla birlikte Kocaeli’nin bir deniz kenti olma yolunda çok güçlü adımlar atması hepimizi sevindiriyor. Limancılıktan balıkçılığa, su sporlarından turizme kadar her alanda yaptığımız çalışmaların meyvelerini almaya başlıyoruz. Bu alanda canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Doğusel: “Nefes Kredisi İçin TOBB’a Teşekkür Ederiz”

Kısa bir süre önce KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan ‘Nefes Kredisi’ hakkında da konuşan Başkan Doğusel, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hayata geçirilen Nefes Kredisine ilginin büyük olduğunu görüyoruz. 1 milyon lira ile 2,5 milyon lira aralığında, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, azami 36 ay vadeli, iş insanlarımıza can suyu olacak bu krediler nedeniyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBB Başkan Yardımcımız ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran’a teşekkür ederiz” dedi.

“İlk Altı Ay İçerisinde En Çok İhracat Derince’den”

Kocaeli Liman istatistikleri ile ilgili bilgiler veren Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk altı ayında ihracatımız 21 milyar 566 milyon dolar olurken ithalatımızın ise 39 milyar 479 milyon dolara ulaştı. İlk altı ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 9 milyar 795 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden İzmit’te 5 milyar 414 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Derince ve Dilovası gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Derince Gümrük Müdürlüğü’nde 17 milyar 437 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde ise 11 milyar 778 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk altı ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 284 milyar 986 milyon lira. 2025 yılı haziran ayında bir önceki aya göre ihracatta yüzde 10’luk bir düşüş, ithalatta ise belirgin bir değişim yaşanmamıştır” dedi.

“Kocaeli’ye 3 Bin 750 Gemi Uğradı”

Kocaeli gemi istatistiklerini dair verileri de paylaşan Başkan Doğusel, “2025 yılı ilk altı ayında Kocaeli’ye 1.076 adet Türk bayraklı gemi, 2.674 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 3.750 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin %15,8’i Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 15 milyon 993 ton elleçlenirken, boşaltmada 26 milyon 285 ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 42 milyon 218 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamında %16.9’luk pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 1.333.429 TEU ile Türkiye genelinde 2. sıradadır” dedi.

Yalçınkaya: “Sorun Çözmek İçin Biz Buradayız”

Daha sonrasında kürsüye gelen Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürü Fatih Yalçınkaya, “Göreve geldiğimiz günden itibaren muhatabımız olan tüm STK’ların, üniversitelerin ve genel olarak akademi dünyasının dertlerini dinlemeye gayret ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Devletin kapısı artık milletin kapısı. Bizim yerelde inisiyatif almada herhangi bir sorun palazlanmadan ve büyümeden çözebilme kabiliyetini ve iradesini göstermemiz gerekiyor. O da biz de mevcut. Göreve geldiğim günden itibaren vermiş olduğumuz talimat; var ise bir problem gidip görülecek, yapılabilecek bir şey varsa da çözülecek şeklindedir. Sorun çıkarmak için değil, sorun çözmek için biz buradayız. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemiz ile de bu hususta oldukça başarılı adımlar atıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Limanlardaki Giriş-Çıkışların Hızlanması İçin Pilot Bölge Uygulamasına Geçiyoruz”

Kocaeli limanlarına dair önemli bir müjde de veren Yalçınkaya, “Geçtiğimiz haftalarda genel merkezimizden teknik anlamda çeşitli heyetlerimiz geldi. Şu müjdeyi de verebilirim: Limanlarımızdaki giriş-çıkış işlemlerini hızlandırması yolunda pilot bir uygulamaya geçiyoruz. Mersin Limanı’nda yapılan giriş-çıkışlarla alakalı hızlandırma anlamında pilot uygulamayı inşallah en kısa sürede kentimize getireceğiz. Bunun da buradan müjdesini vereyim. Yine bir ikinci müjde daha vermek istiyorum. Girişimlerimiz neticesinde; Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ve bakanlığımız arasında, ‘İhracat Akademisi’ şehrimizde kurulacak. Türkiye’de İstanbul Marmara Üniversitesi’nden sonra ikinci olacak. Herhangi bir aksilik olmazsa protokol eylül ayında imzalanacak. Bu da bölgemize şahsımızın kazandırmış olduğu bir girişimdir” dedi.

“Liman ve Denizcilikle Alakalı Komisyon Kurulmasını Talep Ettik”

Bir başka konu da, liman işletmeleriyle ve denizcilik sektörüyle alakalı. Benim kendimin şöyle bir teklifi oldu Ulaştırma Bakanlığı makamımıza: Nasıl Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde Denizcilik Genel Müdürlüğü varsa, bizim gümrüklerin genel müdürlük bünyesinde limanlar ve denizcilikle alakalı bir komisyonun kurulmasının gerekliliği lazımdır şeklinde. Bununla ilgili standartlarının işlem süreçlerinin belirtilmesi gerektiği yönünde bir çalışma şifahen kabul gördü. İnşallah yazılı olarak da bunun ilerleyen aşamalarda meyvelerini toplarız. Ben Kocaeli’de şunu gördüm; şehrin kökeni bin yıl kadar denizcilik geçmişi olsa da maalesef denizcilik kültürü yeterince gelişim gösterememiştir. Artık, dünya ile uluslararası arenada rekabet etmek istiyorsak, lojistik anlamda denizciliğe bütçe olarak daha fazla yer vermemiz gerektiğini düşünenlerdenim. Üzerimize düşen ne varsa hep beraber el birliği ile üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.

Sunum Yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Temmuz ayı 34. Olağan Meclis Toplantısı, Gebze Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgün Yücel’in ‘Denizcilik Sektöründe Yapay Zeka Uygulamaları’ ve Özel Gemi Adamları Yetiştirme Kursu Başkanı Ramazan Ulaş’ın ‘Gemi Adamları Yetiştirme Eğitim/Kurslar’ hakkındaki bilgilendirme sunumunun ardından, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarmasıyla sona erdi.