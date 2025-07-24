İTÜ DEFAMED, Yönetmelik İçin Hukuki Süreç Başlattı

Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle başlatılan hukuki süreçte dernek, denizcilik sektöründeki hak ihlallerine dikkat çekti.

DEFAMED’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“29 Eylül 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği’ne karşı, üyelerimizin ve denizcilik sektörünün haklarını korumak amacıyla İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği olarak Danıştay’da dava açtık. Bu dava, hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz düzenlemelerin iptali ve yürütmenin durdurulması taleplerini kapsamaktadır.

Yönetmeliğin 70. maddesinin 6. fıkrası ile kılavuz kaptanlıkta yaş sınırının 65’ten 60’a çekilmesine yönelik düzenlemenin objektif gerekçelerden yoksun olduğunu ve çalışma hakkını keyfi şekilde kısıtladığını düşünüyoruz.

Ayrıca yönetmelikte kullanılan ‘Gemiadamı’ ifadesinin, Anayasa’da yer alan eşitlik ilkesine aykırı olduğuna inanıyoruz. Günümüzde kadınlar da denizcilik sektöründe aktif görev almakta ve uluslararası belgelerde cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır.

Danıştay 10. Dairesi yürütmenin durdurulması talebimizi reddetmiş, ancak Daire Başkanı İbrahim Topuz bu karara karşı çıkarak gerekçesinde düzenlemenin hukuka aykırılığını vurgulamıştır. Aynı şekilde Daire Üyesi Ahmet Saraç da ‘Gemiadamı’ ifadesinin Anayasa’ya aykırılığı yönünde karşı oy kullanmıştır.

Bu süreçte, 23 Temmuz 2025 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz başvurumuzu yaptık. Mücadelemiz, mezunlarımızın ve tüm denizcilerin haklarını korumak amacıyla kararlılıkla sürecektir.”