Denizlerin Hâkimleri Rahmi M. Koç Müzesi’nde Buluştu

Bu teknelerden biri de çok sayıda solo Atlantik geçişine sahip ender küçük teknelerden biri olan Rondetto. Türkiye’nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesi olan Rahmi M. Koç Müzesi denizcilik objeleri ve modellerinden oluşan geniş koleksiyonuyla ziyaretçilerini açık denizlerde keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Müzede Sadun Boro’nun 1965 yılında başladıkları ve üç yılda tamamladıkları Dünya turundaki tekneleri Kısmet Gemisi, 1990 yılında başladığı turu dört yılda tamamlayan ve halen dünya turu ya pan en küçük Türk teknesi olma unvanını taşıyan Uzaklar Teknesi, Şehir Hatları’nın en güzel vapurlarından biri olan Fenerbahçe yer alıyor. Rahmi M. Koç’un çocukluktan başlayan deniz tutkusunun eseri olan koleksiyonunda Boğaziçi Gezinti Kayığından, küçük teknelere, çok sayıda kayık ve kano da bulunuyor.

Deniz tutkunlarına ilham veren tekne Rondetto

Okyanusları aştıktan sonra müzede ziyaretçileriyle buluşan çok özel teknelerden biri de Rondetto. Sadece 7,40 metrelik bir tekne olan Rondetto, 1968 yılında Erik Pascoli’nin Atlantik Okyanusu’nu tek başına geçen ilk İtalyan unvanını elde etmesiyle manşetlere çıktı. Hampshire, Portsmouth'dan yola çıkan ve 47 gün sonra Dominika, Portsmouth'a varan Pascoli, bu yolculuğunu "Portsmouth'tan Portsmouth'a, Rondetto ile Atlantik Geçişi" adlı denizciler arasında kült haline gelen kitabında anlattı.

Açık deniz yarışlarının babası olarak adl andırılan John Illingworth tarafından tasarlanan Nordic Folkboat, yani halk teknesi sınıfındaki Rondetto 1965 yılında suya indi. Adını ilk sahibi deniz binbaşısı David Gay'in yüklü bir para kazandığı yarış atı Rondetto’dan alan tekne 1968 yılında Erik Pascoli tarafından satın alınarak Atlantik geçişi için güçlendirildi. 2,20 metre eninde, 7,60 metre boyunda olan, 4 ton deplasmana sahip Rondetto, Yanmar dizel motora sahip.

Rondetto 1981 yılında Pascoli'nin arkadaşı Bruno Pietrangeli'ye satıldı. 1983 yılında Tenerife'den Martinique'e 30 günde ve 1986 yılında Cebelitarık'tan Fortaleza'ya (Brezilya) 41 günde iki Atlantik geçişi daha tamamladı. Çok sayıda solo Atlantik geçişine sahip ender küçük teknelerden biri olan ve bu özelliğiyle İtalyan okyanus yelkenciliği tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Rondetto Rahmi M. Koç müzesinde deniz tutkunlarını bekliyor.

Rahmi M. Koç Müzeleri Hakkın da

Rahmi M. Koç Müzesi, Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesidir. 1994 yılında kapısını İstanbul’da ziyaretçilerine açan Rahmi M. Koç Müzesi, otuzuncu yılının sonunda, İstanbul, Ankara, Cunda ve Ayvalık’taki dört ayrı müzesi, ve bir kitaplığı ile dünya endüstriyel mirasının değerli örneklerini barındıran, dünya ölçeğinde tanınan ve takdir edilen bir kültür kurumudur. Toplamda 20 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonu, çocuklara yönelik eğitimleri ve atölyeleri ile kültür ve eğlenceyi bir arada sunabilen tek adres olan Rahmi M. Koç Müzeleri’nde karayolu ulaşımı, raylı ulaşım, havacılık, denizcilik, makineler, iletişim, bilimsel aletler, model ve oyuncaklar görülebilir.

Vira Haber