Kamp Kuruldu, Deniz Biyoçeşitliliği Dalışlarla İzlendi

Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Deniz Ayas'ın koordinesinde Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'in Aydıncık ilçesinde tabiat parkında 'Deniz Biyoçeşitliliği' kampı gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir tarafından akademisyen ve sertifikalı dalgıçlıkların yer aldığı kamp 4 gün sürdü. Kampta eğitimler yapılırken Akdeniz'in önemli kıyı ekosistemlerinden olan deniz çayırları ve kayalık dip habitatlarında, dalış temelli gözlemler ve vatandaş bilimi yaklaşımı ile deniz biyoçeşitliliği izlenerek belgelendi. 80 kişinin katıldığı 4 gün süren kampta profesyonel dalgıç Biyoloji Öğretmeni Dr. Ertuğrul Çete sorumluluğunda deniz altında kaydedilen görüntülerin ilerleyen süreçte incelenerek bilimsel çalışmalara katkı sağlayamasının hedeflendiği de kaydedildi.

"25 saat teorik ders, 2 kez de habitat dalışı yapıldı"



Prof.Dr.Ayas, 80 kişinin yer aldığı kampa İstanbul, İzmir, Antalya, Kahramanmaraş ve Van gibi birçok il başta olmak üzere yurdun tüm bölgelerinden gelenlerin olduğuna da dikkat çekti.

"Verimli bir kamp oldu"

İzmir'den katılan İnci Göldağ, "Buraya 12 saatlik bir yolumuz vardı ama harika bir kamp oldu bizim için. Hem teorik hem pratik dalışlar yaptık. Herkesin çok güzel anlatımları oldu. Böyle tatil gibi oldu hem de öğrendik. Bilgi dolu bir kamp oldu, umarım seneye tekrarlanır" diye konuştu.

Dalgıçlardan Samet Alabacak ise "Biliyorsunuz ki ekosistem üzerinde dalışlar gerçekleşiyoruz. Ama bu faaliyetimiz tamamen biyoçeşitlilik üzerine, deniz çayırları adı altında bir dalışlar gerçekleştirdik. Öyle bir kamp alanı oluşturuldu, çok güzel dalışlar gerçekleştirdik. Çekimlerimizi yaptık, biyolojik üzerinde konuşmalar gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Zoolog Biray Pınar ise "Aydıncık'ın biyoçeşitliliğini araştırmak için geldik. İki gün dalışlarımız oldu. Kayalık ve Posidonia habitatlarını inceledik. Burada yaşayan türleri inceledik. Onların görüntülerini aldık ve şimdi tür tanımlamalarını yapacağız" şeklinde konuştu.