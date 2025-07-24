Jacques Philippe, 2025 Arkın Karpaz Gate Marina Kupası’nda Kadın Yelken Takımına Sponsor Oldu

Zamanı göstermede stilin ve prestijin sembol markası Jacques Philippe, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nın en zorlu etaplarından biri olan 2025 Arkın Karpaz Gate Marina Kupası’nda, bu kez ilham verici bir yelken takımına destek veriyor.

Swiss Made geleneğini modern tasarımla buluşturan Jacques Philippe, 18-25 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek, 2025 Arkın Karpaz Gate Marina Kupası’nda, kadınlardan oluşan “Rüzgarın Peşinde” isimli yelken takımına sponsor olarak, spora verdiği desteği bir adım daha ileri taşıyor.

“Rüzgarın Peşinde” takımı, 50 feet uzunluğundaki Blue Dreams adlı yelkenliyle, Marmaris’ten başlayıp Kıbrıs’ın en doğusundaki Karpaz’a kadar uzanan 340 deniz millik parkurda yelken açacak. Tam beş gün sürecek olan bu açık deniz mücadelesi, sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel dayanıklılığın da sınandığı prestijli bir yarış olarak öne çıkıyor.

Rüzgarın Peşinde yelken takımı; “Biz, bir kadın takımı olarak 50 feetlik bir yelkenli olan Blue Dreams ile rüzgara karşı değil, rüzgarla birlikte yarışacağız.” söylemiyle; dayanışma, azim ve dengeyle ilerlemenin gücünü simgeliyor.

Jacques Philippe, bu anlamlı iş birliğiyle yalnızca yelken sporunu desteklemekle kalmıyor aynı zamanda kadınların açık denizlerdeki güçlü varlığını da yürekten selamlıyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’na destek veren Jacques Philippe, tutkunun ve zamanın izini süren denizcilerin yanında olmaya devam ediyor.

Vira Haber