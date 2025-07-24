Taktik Sahada Yeni Milli Güç: BOYGA-B ve TUNGA, IDEF’te Sahneye Çıktı

Türk savunma sanayiinde yenilikçi ve milli çözümleriyle öne çıkan STM, taktik sahada oyun değiştirici etkiler yaratacak iki yeni ürününü görücüye çıkardı. STM, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda, mühimmat bırakma kabiliyetine sahip döner kanatlı İHA çözümü BOYGA-B ve bu sistemle entegre çalışabilen TUNGA Akıllı Mühimmat Sistemi’ni ilk kez kamuoyuna tanıttı.

Keşif, gözetleme, hedef tespiti ve hassas mühimmat bırakma görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilen BOYGA-B; iki adet 81 mm mühimmat sisteminin yanı sıra akıllı mühimmat taşıyabiliyor. Bu sistemle birlikte tanıtılan, anti-personel görevlerde kullanılmak üzere geliştirilen TUNGA ise, görüntü işleme veya GNSS tabanlı güdüm kabiliyeti, modüler yapısı ve yaklaşma tapalı infilak özelliğiyle dikkat çekiyor.

“BOYGA-B ve TUNGA ile İHA Teknolojilerindeki Yetkinliğimizi Bir Üst Seviyeye Taşıyoruz”

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, sahada başarıyla kanıtlanmış ve ihracat başarılarına imza atan STM Taktik İHA ailesinin, sahanın gelişen ihtiyaçlarına uygun genişlettiklerini ifade etti. Güleryüz, “Milli mühendislik gücümüzle, taktik sahaya yeni çözümler kazandırıyoruz. Mühimmat bırakan İHA’mız BOYGA’nın gelişmiş versiyonu olan BOYGA-B; tek bir platformla, farklı tipte mühimmatları taşıma ve bırakabilme kabiliyeti ile çeşitli tehditler karşısında sahada etkin bir çözüm olacak. TUNGA ise görüntü işleme kabiliyeti ile taktik İHA’lardan noktasal hassasiyetle hedefleri etki altına alabilecek. Her iki ürünümüz de saha testlerini başarıyla tamamlamış ve kullanıma hazırdır. BOYGA-B ve TUNGA Akıllı Mühimmat Sistemi, STM’nin İHA teknolojilerindeki yetkinliğini bir üst seviyeye taşıyor. STM olarak, ordumuz ve dost-kardeş ülkelere yenilikçi ve milli çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

BOYGA-B Mühimmat Bırakan İHA Sistemi

BOYGA-B, taktik alanda keşif-gözetleme, hedef angajmanı ve mühimmat bırakma görevlerini yerine getirmek üzere geliştirilmiş yüksek hassasiyetli bir taşıyıcı platformu olarak öne çıkıyor. GNSS olmayan veya karıştırılmış ortamlarda görev icra edebilen BOYGA-B, 8 kg mühimmat taşıma kapasite ile birden fazla ve farklı mühimmat taşıyabiliyor. Salan mekanizması sayesinde hedef üzerine mühimmatları yüksek hassasiyetle bırakıyor.

Özellikler

Uçuş Süresi: 35 dakika

Menzil: 10 km

Tek personel tarafından kullanılabilme

Hedef tespiti ve takibi

Elektro-Optik/Kızılötesi (EO/IR) Görüntülerin Gerçek Zamanlı Paylaşımı

Otonom Mühimmat Bırakma ve Görev İptal

CRPA Anten ve KERKES entegrasyonu ile GNSS’den bağımsız operasyon kabiliyeti

Taşıdığı Mühimmatlar

2x 81 mm İHA Mühimmatı 1x TUNGA Akıllı Mühimmat 1x KarguFPV Drone



TUNGA Akıllı Mühimmat Sistemi

TUNGA Akıllı Mühimmat Sistemi ise, STM’nin anti-personel görevler için geliştirdiği süzülen güdümlü bir mühimmat. 1750 g harp başlığına sahip TUNGA, EO/termal görüntüleme sistemleri ve görüntü işleme algoritmaları sayesinde yüksek hassasiyetle hedefe angaje olabiliyor. Kendini imha seçenekleriyle de güvenli kullanım sağlayan TUNGA, STM’nin geliştirdiği BOYGA-B İHA’dan bırakılmasının yanı sıra farklı platformlara entegre edilebiliyor.

Özellikler

Görüntü/GNSS tabanlı güdüm

Kendini imha opsiyonu

Farklı görev profillerine uyumlu modüler yapı

E/O ve termal görüntüleme ile düşük görünürlük

Yaklaşma tapasıyla infilak

Teknik Bilgiler