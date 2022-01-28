DTO Kocaeli’de Gündem Elektrik Kesintileri ve Kuzey Kıbrıs

İMEAK DTO Kocaeli Şubesinin meclis toplantısına katılan İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, OSB’lerdeki elektrik sorununun geçici olduğunu ifade etti. İMEAK DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel ise, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yaptığı ziyaretin detaylarını anlattı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesinin, 2022 yılının ilk meclis toplantısı hem fiziki hem de online ortamda gerçekleştirildi.Meclis Başkanı Dr.Kürşat Bal Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihangir Özyer, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Aytaçoğlu, Sanghay Jiaotong Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Onur Sabri Durak, Denizcilik Meslek Lisesi Yöneticileri ile Meclis Üyeleri katılım sağladı. İMEAK DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti CumhurbaşkanıSn. Ersin Tatar’ı ziyaretlerini ve KKTC’nde yapılan diğer önemli görüşmeleri katılımcılara aktardı.

SORUNLARI DİNLEDİ

Denizcilik sektörüne dair değerlendirmelerde bulunan Kıran, 2022’ye ekonomik konjektüre bağlı olarak iyi bir başlangıç yapılamadığını ifade ederken, uluslararası ticarette Çin ve benzeri ülkelerde mart ayına kadar hareketlilik beklenmediğini ifade etti. Kıran ayrıca, OSB’lerde elektrik kesintilerinin üretime kısmı olarak etki etse de bu durumun geçici olduğunu belirtti. Tamer Kıran, denizcilik sektör temsilcilerinin eğitim, istihdam, staj, gemi sicil, liman işletmeciliği ve balıkçılık konularındaki sorunları dinledi, çözüm önerilerini detaylı olarak aktardı.

KKTC’DE BİRÇOK FIRSAT BULUNUYOR

Özyer ise konuşmasında, KKTC denizciliği konusunda Türkiye’den oldukça destek gördüklerini, Anavatanın bir parçası olduklarını ve Mavi Vatan tanımlamasını da bu kapsamda yaptıklarını belirterek, dünyada ilk Mavi Vatan derneğinin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulduğunu ifade etti. Özyer, “Bugün KKTC Türkiye’nin 1980’li yıllarını yaşıyor. Denizcilik alanında gelişmeye açık ve çok bakir bir ülke, birçok fırsatlar bulunabilir” dedi. KKTC’de yatırımların artırılması için yatırımcılara fırsat verilmesi gerektiğini ifade eden Özyer, bu imkanın tanınmaması durumunda ise Kuzey Kıbrıs’ın Kırım olacağına dikkat çekti. Özyer, “Ciddi bir şekilde yatırımlar gelmeli. Ekonomik olarak yaşanılan ambargo uygulaması Türkiye sayesinde atlatılmıştır. Kıbrıs vatanperver ve eğitimli bir toplumdan oluşuyor. Denizcilik alanındaTürkiye’den daha fazla destek gelmeli” dedi.

TC İLE KKTC ARASINDA STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Dr. Durak ise, TC ile KKTC arasında denizcilik alanında siyasi, ekonomik ve eğitim alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yaptığı sunumda, “İki ülke arasında stratejik işbirliği belirlenerek strateji belgesi düzenlenmeli, denizcilik alanında ortak koordinasyon komisyonu kurulmalı ve etkin işletilmeli, siyasi, ticari, hukuki, kültürel ve eğitim alanlarında yeni adımlar atılmalıdır” dedi.

BİR BÜTÜNÜZ

KKTC’ye yaptığı ziyaret nedeniyle ağırlıklı olarak KKTC başlıklı bir konuşma yapan Doğusel ise “Bu ziyarette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a desteklerimizi sunduk, daha sonra Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ve KKTC Milli Eğitim Bakanını ziyaret ettik. Bu verimli ziyaretlerin ardından Sayın Tatar’ı önümüzdeki aylarda yapacağımız Şubemiz Meclis Toplantımıza davet ettik, kendileri katılım sağlayacağını ifade etti” dedi. Doğusel, “Kuzey Kıbrıs’ı Ana Vatanla bir bütün olarak görüyoruz. Önümüzdeki süreçte Kuzey Kıbrıs davasına yönelik tüm dünyada olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz” dedi.

RESMİ KİMLİK VURGUSU

Doğusel, bu konuda şu ifadeleri kullandı: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Milleti için büyük öneme sahiptir. Kuzey Kıbrıs jeopolitik değeri ile birlikte bizlerin denize çıkış kapısı, deniz hareketleri ile birlikte düşünüldüğünde ise ekonomik açıdan vatanımız için hayati öneme sahiptir. Özellikle son yıllarda baskı altında olan Kuzey Kıbrıs, hükümetimizin aktif dış politikası sayesinde tehditleri bertaraf ederek Mavi Vatan doktrininin sahada uygulanmasına imkan tanımaktadır. Bizler Kuzey Kıbrıs’ta Türk varlığının gücüne, birliğine ve bütünlüğüne inanmakta, Kuzey Kıbrıs’ın resmi kimliğinin tanınacağı günlerin ise yakın olduğunu düşünmekteyiz”.

TATAR’IN ÖNEMİ

Kuşkusuz ki bu güven ve inancımızın temeli Sayın Ersin Tatar gibi bir liderin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmasıdır. Kapalı olan Maraş bölgesinin insanlığa açılmasında büyük gayret sarf eden, Mavi Vatanla ilgili önemli adımlar atan, Türkiye ile ilişkileri güçlendiren Sayın Tatar’ın, Kuzey Kıbrıslı Türklere güçlü bir gelecek sunacağına inanıyoruz. Yıllık 2 milyar dolarlık dış ticaret hacmi olan Kuzey Kıbrıs, bu rakamının çok üzerinde bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin hayata geçmesi durumunda daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs oluşacak, bu durum da hem Ana Vatanın hem de Yavru Vatanın geleceğe daha güvenle bakmasına zemin hazırlayacaktır.”

ELEKTRİK SORUNU GEÇİCİ

Güncel konulara da değinen Doğusel, “Türkiye’de son günlerdeki ağır hava şartlarının yarattığı olumsuz etkileri bilmekteyiz. Sanayiye yönelik doğal gaz ve elektrik kesintisi kararları şirketlerimizin üretim ve ihracat planlarını kısmi olsa da etkileyeceğini düşünüyoruz. Geçicide olsa bu problemin bir daha yaşanmamasını ümit ediyoruz”.

EKONOMİK VERİLER

Her ay olduğu gibi ekonomik verileri de sunan Doğusel, şu ifadeleri kulandı: “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre aralık ayında 3 buçuk milyar dolarlık ihracatla büyük bir rekora imza atıldı. Önceki aya göre yüzde 24,4’lük bir artışın olması çok sevindirici. İthalatın ise yüzde -3,7’lik azalışla 5 milyar 446 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Yılın tamamında ise ihracatımızın yüzde 27,7’lik bir artışla 33 milyar dolara çıktığını, ithalatımızın ise yüzde 38,4’lük bir artışla 59,2 milyara çıktığını görüyoruz. İhracatta Derince’nin ithalatta ise Dilovası’nın öne çıkan gümrük kapıları olduğunu da ifade etmek istiyorum.”