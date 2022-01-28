Gemi tabanlı Otonom MQ-8C İHA USS Milwaukee Gemisine Konuşlandırıldı

Northrop Grumman Corporation’ın yeni nesil gemi tabanlı otonom helikopter sistemi olan MQ-8C Fire Scout, ABD Donanması’na ait USS Milwaukee (LCS 5)’e konuşlandırıldı. Fire Scout’ın ABD Donanması için daha fazla istihbarat, gözetleme, keşif ve hedefleme (ISR&T) kabiliyetleri sağlaması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda konuyla ilgili konuşan MQ-8 Fire Scout program yöneticisi Yüzbaşı Eric Soderberg, “MQ-8C, Fire Scout programında önemli bir kilometre taşıdır. MQ-8B’den MQ-8C Fire Scout’a geçiş gelişmiş sensörleri de beraberinde getirdi ve istasyondaki dayanıklılığı iki katından fazla artırdı. Bu gelişmiş yeteneği filoya kazandırdığımız için çok heyecanlıyız. Fire Scout’un yeteneklerindeki gelişmeler, denizdeki insansız platformların başarılı entegrasyonunu ve Deniz Kuvvetleri ile Deniz Piyadeleri’nin insansız harekât planını daha da ileriye taşıyor. Ekibimiz, bu konuşlandırmanın başarılı olmasını sağlamak için birkaç aydır gemiyle yakın bir şekilde çalışıyor.” dedi.

MQ-8C Fire Scout denizcilik operasyonlarına hız, dayanıklılık ve yük kapasitesi konusunda artılar kazandırıyor. Sistem, operatörlere 10 saatten fazla havada kalış ve yaklaşık 1.000 deniz mili menzil sağlayarak gerçek zamanlı ufuk ötesi hedefleme de dahil olmak üzere farklı operasyonel kabiliyetlere izin vermektedir. Ayrıca insanlı hava araçlarıyla birlikte görev yaparken komuta edenlerin insanlı araçları daha sabit bir şekilde kullanabilmesine destek sağlar.

Northrop Grumman Fire Scout Programı Direktörü Lance Eischeid, “ABD Donanması ile ortaklığımız Fire Scout’un müşterek kuvvete daha fazla durumsal farkındalık sağlayan çok görevli otonom yeteneklerini geliştirmede kritik öneme sahip. Bir dizi gemilerdeki çalışma yeteneği ile MQ-8C Fire Scout, ABD Donanmasının yerleşik sensörleri ve insanlı varlıklarla entegrasyonu aracılığıyla hedeflerin tespitini ve izlenmesini artırmasını sağlayan güçlü bir platformdur.” dedi.

MQ-8C Fire Scout’ın gövdesi için Bell-407 model ticari uçağın gövdesi kullanılmaktadır. Önceki modellere göre daha fazla yük taşıma ve daha uzun havada kalış kabiliyetlerine sahiptir. Ayrıca Fire Scout hedefleri belirleme, tespit etme ve takip etme kabiliyetini artırabilmek adına Leonardo Osprey AN/ZPY-8 radarı ile donatılmıştır. Geliştirilmiş radar, daha geniş bir görüş alanı ve dijital mod aralığı sağlamaktadır.