Çin, Petrol Tankeri Büyüklüğünde Balık Üretim Gemisi İnşaa Etti

Uzunluğu 249,9 metre olan “Guoxin 1” 100 bin ton deplasman tonajına sahip olarak tasarlandı. Su ürünleri yetiştirilecek 15 havuzu bulunan gemi, toplam 80 bin metrekarelik yüzölçümüne sahip. Nisan ayında hizmete girmesi beklenen gemi; balık çiftliği tankerleri, su altı kameraları, sensörler ve otomatik besleme tesisleriyle donatıldı. Şirket, bu gemiyle Atlantik somonunun yanı sıra yerel balık türü sarı şarlatan yetiştiriciliğini test etmek istiyor.

Projeyi finanse eden devlete ait Qingdao Conson Group, iki yıl önce de 3 bin tonluk bir gemi üreterek bu alanda ilk adımı atmıştı. Şirketin başkan yardımcısı Dong Shaoguang, ilk geminin faaliyete başlamasının ardından “Bugün ülkenin akıllı balık çiftliklerinden oluşan bir filo kurma planlarını gerçekleştirme yolunda büyük bir adım attık. Çevreyi kirletmeden balık üretecek olan geminin yapılmasının ana hedefi, okyanusun açıklarında herhangi bir kirliliğin olmadığı bir ortamda balık üretmek” demişti. Dünyanın en büyük tersane grubu olan China Shipbuilding Group iş birliğiyle hayata geçirilen projenin bir sonraki hedefi ise bu niteliklere sahip gemi sayısını 50’ye çıkarmak.