Kruvaziyer Gemileri İzmir’e Gelmeye Başlıyor

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, mart ayının sonuna doğru kruvaziyer gemilerin yeniden İzmir’e gelmeye başlayacağını, yılsonuna kadar 30 civarında geminin limana uğramasını beklediklerini açıkladı.

İZTO) Ocak ayı olağan meclis toplantısında müjdeyi veren Mahmut Özgener, turizm konusunda memnun edici gelişmeler yaşandığını ifade etti. “Turizm ile ilgili kentimizin tüm kurullarında kruvaziyer gemilerin gelişi ile ilgili olarak görüşlerimizi dile getiriyoruz” diyen Özgener, sözlerini şöyle devam etti;

UĞRAK LİMAN OLACAK

“2018 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi desteğiyle sektörün en güçlü oyuncularıyla başlattığımız ilişkiler meyvesini verdi. Kruvaziyer Hatları Birliği CLIA başta olmak üzere sektörün önde gelen aktörleri ile görüşmeler devam ediyor. Türkiye’deki tüm limanlarla ilişkilerimiz devam ediyor. Galataport İstanbul ve Global Ports Holding ile de Türkiye’de iki liman uğrak yapan gemiler için de İzmir’le bağlantılı liman ilişkileri önemli.

Önümüzdeki süreçte hedefimiz, İzmir’in transit liman olmanın yanı sıra yolcu değişimi de yapılabilecek bir liman haline gelmesi olmalıdır. Kruvaziyer gemileri tekrar şehrimizde görmekten mutluluk duyacağız.”