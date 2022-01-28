Üsküdar'da Deniz Dibi Temizliği Seferberliği Başlıyor

Doğaya saygılı ve korumacı bir belediye olarak Türkiye’de örnekle gösterilen Üsküdar Belediyesi, Üsküdar’da Deniz Dibi Temizliği Seferberliği başlatıyor. Bu kapsamda Üsküdar Belediyesi ve 20 Üsküdarlı dalgıç, denizaltı kameralarıyla denizin dibini tarayarak deniz dibi temizliği yapacak. Denizden çıkarılan poşet, cam, plastik, teneke kutu, pet şişe gibi atıklar, Çengelköy’de kurulan sergi alanında denizdeki vahşeti gözler önüne serecek.

Yeşilin ve mavinin dostu Üsküdar Belediyesi, Üsküdarlı dalgıçların işbirliğinde Üsküdar’da denizin dibini atıklardan arındıracak. 20 dalgıcın başrol oynadığı seferberlikte denizin dibinden çıkarılan atıklarla birlikte fotoğrafları da sergiye dönüşecek.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla, 29 Ocak Cumartesi günü, saat 10.45’te Çengelköy sahilinde gerçekleştirilecek seferberlikte, siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

TARİH: 29 OCAK CUMARTESİ

YER: ÇENGELKÖY SAHİL

SAAT: 10.45