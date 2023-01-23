DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak'ın Acı Günü
Başaran Bayrak'ın muhterem kayınvalidesi Sayın Ayşe Mahmutoğlu hanımefendi vefat etmiştir.
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Çeksan Gemi İnşa ve Çelik Kontrüksiyon San. ve Tic. AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı ve Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Sayın Başaran Bayrak'ın muhterem kayınvalidesi Sayın Ayşe Mahmutoğlu hanımefendi vefat etmiştir.
Merhumenin cenazesi 23 Ocak 2023 Pazartesi günü Sinop Merkez Büyük Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sinop Şehir Mezarlığına defnedildi.
Vira Haber ailesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Vira Haber
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