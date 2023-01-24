Tersan Tersanesi Jan Maria’yı denize indirdi

88,10 metre uzunluğunda ve 18,0metre genişliğinde ki gemi, üçlü trol balık avlanma operasyonu için tasarlanmış gelişmiş bir fabrika balıkçı gemisi olacak. Bünyesinde; fileto üretim tesisi, karides işleme hattı, balık yemi işleme ve balık yağı hatları bulunduracak gemi, pelajik türlerin dondurulmasına da uygun bir dondurma kapasitesi ve sitemine sahip olacak.

Tersan Tersanesi'nde düzenlenen denize iniş törenine çok sayıda Parlevliet & Van der Plas firma yetkilisi ve davetli katıldı.

Törende konuşan Parlevliet Van Der Plas CEO'su Diek Parlevliet, Tersan Tersanesi ile yaptıkları işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. “Tersan Tersanesi'nin daha önce Parlevliet Van der Plas Grubu için inşa ettiği Mark ve Kirkella, Kuzey Atlantik'in en iyi balıkçı gemileri arasında. Jan Maria bünyesinde barındırdığı en son teknolojiler sayesinde daha iyisi olacak. Hayallerimizdeki gemiyi inşa etmek için gösterdikleri işbirliği için Tersan Tersanesi ve ekibine teşekkür ederiz” dedi.

Skipsteknik tarafından tasarlanan gemide 45 kişilik mürettebatı için konforlu yaşam alanları ve üstün sosyal alanlar sunuyor olacak. Buzlu ve arktik sularda verimli bir şekilde avlanabilme özelliklerine sahip geminin 2023 yılı içerisinde teslim edilmesi planlanıyor.

Tersan Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu “Bu proje tersanemiz ve ülkemiz için çok önemli. Son teknolojilerle donatılan Jan Maria, Parlevliet ve Van der Plas Ailesi ile güçlü ve gelecekteki ortaklığımızı temsil etmektedir” dedi.

Vira Haber