Toplantıyı Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, hayırlı olsun temennisi ile açtıktan sonra hayatını kaybeden duayen deniz Suay Umut için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Toplantıda Türkiye Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanlığı’na seçilen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı bir konuşma yaptı. Aycı’nın konuşmasından önce hizmet ihracatçılarının dünya ekonomisinde ve Türkiye ekonomisinde oynadığı role dair bir sunum yapıldı. İlker Aycı, yaptığı konuşmada Deniz Ticaret Odası üyelerini Hizmet İhracatçıları Birliğine katılmalarını tavsiye ederken, bu bir yıllık kurumun güç birliği ile sesinin daha yüksek çıkacağını söyledi. Aycı, konuşmasında karar vericileri etkilemek için sivil toplum faaliyetlerine önem verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

TEKNOLOJİYE VURGU

Aycı konuşmasında hizmet ihracatçılarının en önemli ayaklarından birinin teknoloji olduğunu söylerken, dünyanın en büyük şirketlerinin bu kategoride değerlendirildiğini söyledi. Aycı Türkiye’nin karayolu ile yaptığı ihracata da değinirken dünyanın en riskli kapsı sayılan Amerika – Meksika arasındaki kara kapısından günde 12- 13 bin araç geçtiğini söyledi. Aycı, “Peki Kapıkule’den ne kadar geçiyor?” diye sorarak şunları söyledi: “Bizim dibimizde AB var. Öyle mi? İhracat yapmaya çalışıyoruz değil mi? Bunu alabilecek en yakın yer Avrupa Birliği değil mi? Gümrük Birliği’nde değil miyiz? Biz günde kaç tane geçirebiliyoruz? 600-700’lerde idi. Şimdi hamdolsun, binlere geldi ama bizim talebimiz günde en az iki bin kamyon geçirmek istiyoruz. Öyle bir altyapı kurmamız lazım ki, bizim de bir günde 10 bin-12 bin arası aracı Kapıkule’ye getirmemiz lazım. Kapıkule dışındaki diğer gümrük kapılarımızı da elektronik altyapısıyla, denetim altyapısıyla hizmet ihracatının kolaylaştırılması bakımından verilen hizmet kalitesi, örneğin bir tarafta yakıt alacaklar bir taraftan geçmek için bazıları kontrollere girecekler, ağırlık tespitleri yapılacak, evrak tespitleri var vs. Ama bütün dünyada bunları artık çok hızlı yapabilen sistemler mevcut.” Aycı verdiği örneklerden sonra bu başarıya teknoloji sayesinde ulaşabileceğimizi belirtti

Toplantıda söz alanlardan biri de UBM Fuarlar Direktörü Esin Aslıhan Göksel’di. Göksel, 2-5 Nisan tarihlerinde düzenlenen Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuarı hakkında istatistiki bilgiler paylaştı. Göksel, fuara 56 ülkeden 795 markayla katılım sağlandığına dikkat çeken Göksel, fuarı bu yıl 5 bin 961 kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Göksel, ayrıca iki sene sonra yapacak fuar için eksiklikleri tespit etmek için kantitatif araştırmalar yaptıklarını ve çapraz sorgulamalarla fuar hakkındaki eksiklikleri belirlediklerini söyledi.

Brokerler ve Navlun Komisyoncuları Komite Başkanı Semih Dinçel, navlun piyasaları hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Dinçel, kosterler konusunda tüm dünyada oldukça karamsar bir tablo olduğunu belirtti.

SULİM’in kapanması üzerine meclis toplantısına katılmayan Abbas Kolçalar’ın yerine komite başkanı Serdar Akdemir’in meclis üyesi olarak toplantıya katıldı. Akdemir, yaptığı konuşmasında girişimciliğin denizcilik sektöründe yeteri kadar uygulanmadığına vurgu yaptı.

ZİYA KALKAVAN’IN İSMİ YERİNDE

Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, konuşmasına 92 yıllık denizci eğitim kurumu Ziya Kalkavan Anadolu Teknik Meslek Lisesi’nin adının İTÜ olarak değiştirilmesi ile ilgili verilen çabaların sonuç verdiğini ve Ziya Kalkavan isminin listeye tekrardan eklendiği müjdesini verdi. Tamer Kıran, İran’a uyguladığı ambargoya da değinirken bu konuda armatörlerin ve denizcilerin dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Kıran, İran’la ticari ilişkisi olan 199 adet geminin listesini ABD Dışişleri’nden gelen yetkililerin kendilerine ilettiklerini ve gemilerle hiçbir şekilde ticari faaliyette bulunulmaması konusunda net bir şekilde uyarıldıklarını aktaran Kıran, bu gemilere su dahi verilmemesi konusunda yetkililerin kendilerini uyardıklarını açıkladı. Kıran, mecliste IMO Genel Sekreteri Kitack Lim odaya yaptığı ziyarete değinerek. Kitack Lim’in Türk deniz ticaret filosunun imkanlarını takdir ettiğini belirtti. Kıran, IMO’nun DTO’nun faaliyetleri konusunda önümüzdeki süreçte daha aktif bir şekilde destek göstereceğini belirtti.

İRAN AMBARGOSUNA DİKKAT

Başkan Tamer Kıran, herhangi bir şüphe unsuru olduğunda Amerika’nın o gemiyi direkt takibe alacağını söyledi. Kıran, İhlal biçimlerinin gemiden gemiye mal aktarımı şeklinde olabileceği gibi bir İran ürününün Irak menşeli gösterilmesi şeklinde belgede sahtecilik, şeklinde de yapılabileceğini, dolayısıyla belgelerinize çok dikkat etmeniz gerektiğine, bunları sürekli doğrulatma görevinin sizde olduğunu söyledi. Irak ya da Basra’dan gelen yüklere ekstra dikkat edilmesi gerektiğini, bu bölgelerden yüklenen yüklerin teyit etmek üzere mutlaka OFAC’a Hazine Bakanlığı’na evrak doğrulatması yapılması gerektiğini belirtti.

Vira Haber