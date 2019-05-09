TAYK 2019 Trofesi, İstanbul Cup ile başlıyor!

Burgan Leasing'in ana sponsorluğunu üstlendiği 5. International İstanbul Cup'a, 40'ın üzerinde teknenin katılımı bekleniyor. Aynı zamanda Burgan Bank ve Burgan Leasing çalışanlarından oluşan 'Burgan Yelken Takımı' da sahip olduğu genç ve dinamik ekibiyle yarış sezonu boyunca gösterdiği iddiasını 5. International İstanbul Cup'ta sürdürecek.

Deniz ve yelkene duydukları tutku ile bu alanda gerçekleşen etkinliklere katıldıklarını belirten Burgan Leasing Genel Müdürü Cüneyt Akpınar, "5. International İstanbul Cup yarışlarına, geleneksel hale gelen desteğimizi bu yıl da sürdürüyoruz. Bu tutkuyu kendi çalışanlarımıza da aşılamak için beş yıl önce Burgan Yelken Takımı'nı kurduk. Böylece hem bu hedefimize ulaştık hem de şirketimiz içerisinde takım ruhunu güçlendirdik. Takımımız, iş hayatında olduğu gibi katıldığı yarışlarda da kurumumuzu başarıyla temsil ediyor.

Bir yandan tekne sahibi olmak isteyenler için tekne leasing'inde hızlı ve ihtiyaçlara yönelik çözümler üretirken bir yandan da deniz tutkusunu yaşam biçimi haline getirmiş, bu alanda yıllarca emek vermiş TAYK gibi seçkin bir kurumla iş birliği geliştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde bu sporun yaygınlaşması için önümüzdeki yıllarda da yarışlara katılmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü Genel Müdürü Cahit Üren ise konuyla ilgili olarak: "Tek amacımız var, insanımızı denize çıkartmak. Bir hafta boyunca yoğun iş temposu ile omuzları çöken insanımızı hafta sonu yine yoğun bir yarış performansından sonra bu kez başı ve omuzları dik olarak evlerine göndermek bizleri mutlu ediyor. Bu nedenle de 2019 yılında da düzenleyeceğimiz 4'ü offshore, 57 inshore olmak üzere toplam 61 yarış ve biri 100. Yıl Atatürk Rallisi olmak üzere üç ralli ile bin civarında gencimizi denizle kucaklaştırmaya çalışıyoruz. İnanıyoruz ki International İstanbul Cup'ta çok yakın bir gelecekte pek çok yabancı yatçının katılacağı bir yarış haline gelecektir "diye belirtti.

Vira Haber