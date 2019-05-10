Kıran, israf tartışmasına dair konuştu

Caddebostan Büyük Kulüp’te düzenlenen iftar oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşti. İftara Deniz Ticaret Odası Yönetimi de tam kadro katıldı. Deniz Ticaret Odası’nın, Armatörler Birliği ve S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin ortaklaşa düzenlediği iftarda Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran bir konuşma yaptı. AVS'nin geleneksel olarak düzenlenen iftar yemekleri yerine 75 bin TL Kızılay'a yardım yapması ile iyice alevlenen iftar yemeklerinin israf olup olmadığı tartışması da Kıran'ın konuşmasında yer buldu.

Kıran, konuşmasında bu tarz iftar yemeklerinin yapılmasının doğru olup olmadığı ile ilgili tartışmaların olduğunu bu konuyu oda olarak kendilerinden düşündüğü belirtti. Kıran, “Bugün bu katılımı gördükten, buradaki muhabbeti gördükten sonra bu iftarı düzenleme kararının çok doğru olduğunu fark ettim” açıklaması yaptı. İftarda denizcilik sektörünün duayen isimleri içinde ayrı bir protokol masası oluşturdu, denizcilik sektöründen çok sayıda kişi tecrübelerinden faydalanmak için "büyüklerin" masasına gidip masadakilerle sohbet etti.

Ezanın okunmasının ardından iftarlar açılırken, iftar yemeği sonrası denizcilik sektörünün ve ülkenin refahı için toplu olarak el açılıp, dua edildi. İftar yemeği müzik dinletileriyle sona erdi.

Vira Haber