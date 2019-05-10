Ukrayna 3 balıkçı teknemize el koydu

Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, Odessa iline doğru hareket eden Türk bandıralı üç balıkçı teknesinin Ukrayna sınır polisinin çağrısına cevap vermedikleri, bu nedenle gözaltına alındıkları belirtildi.

Balıkçı teknelerinin, yeni sahiplerine teslim edilmek üzere Odessa Limanı'na götürüldüklerinin, Türk gemi kaptanlarının İngilizce bilmemeleri nedeniyle Ukrayna sınır polisinin çağrısına cevap vermediklerinin belirlendiği kaydedildi.

Gözaltına alınan Türk denizcilerin sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle idari cezaya çarptırıldıkları belirtildi.

Vira Haber