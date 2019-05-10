İTÜ-GİMDER Mezunlar Günü buluşması

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve kaybedilen meslektaşlar için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program İTÜ Rektörlüğü’nün hazırladığı İTÜ A’dan Z’ye tanıtım videosunun izlenmesi ile devam etti. Dekan Prof. Dr. Ahmet Ergin’in açılış konuşmasının ardından konuşmasını gerçekleştiren İTÜ-GİMDER Başkanı Haluk Çoban, derneğin son bir senelik faaliyetlerini ve Fakülte’ye sağlamış olduğu katkıları paylaşırken, derneğin gelecek dönemdeki planlarına da değindi.

Açılış konuşmalarının ardından, mezunlar adına konuşma yapmak üzere Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun kürsüye çıkarak, sektörümüzde kalp kırmadan çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Gelenekselleşmiş Nostalji Dersi için ise Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan sahneye davet edildi. Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nin Taşkışla’da başlayan serüvenine dair bir konuşma yapan Prof. Erdoğan, gemi inşaat sektörü için çok kıymetli hocaların önemlerinin yanısıra onlarla anılarına da değinmesiyle ve ders sonu paylaştığı sınav sorusu ile törene tebessüm kattı.

İTÜ-GİMDER tarafından ülkemizde gemi inşa ve denizcilik sektörünün gelişmesi için verilen katkılardan ötürü takdim edilen Onur Ödülü; Yüksek Mühendis Şevki Bakırcı’ya takdim edilirken, kendisi de konuşmasında teşekkürleriyle birlikte anılarına ve ilklerin gerçekleştirilmesinin önemine değindi.

Konuşmaların ardından, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’ne büyük katkılar sağlamış olan çok kıymetli ve duayen hocalar; Prof. Dr. Kemal Kafalı, Prof. Dr. Tarık Sabuncu, Prof. Teoman Özalp ve Prof. Mesut Savcı’nın özgeçmişleri aktarılarak kendilerinin isimlerinin Fakülte tarafından sırasıyla Fakülte Konferans Salonu, Kütüphanesi, Toplantı Salonu ve Gemi Mukavemeti Laboratuvarına verildiğine dair bilgilendirme, kendilerinin fotoğraf seçkilerinden oluşan bir kısa film ile sunuldu.

Ardından 7. Mezunlar Günü’nün gerçekleştirilmesi için sağladıkları katkılardan ötürü sponsorlara İTÜ-GİMDER tarafından plaketleri takdim edildi. Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu adına Gürsel Yıldız, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği adına. Mehtap Karahallı Özdemir ve DNV-GL Türkiye adına Ahmet Onursal plaketlerini teslim aldılar.

Konferans salonundaki törenin son aşamasında ise Fakülte Dekanlığı tarafından 40., 30. ve 20. yıl mezunlarına anı belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Okula giriş fotoğraflarıyla birlikte sahneye çağrılan mezunlar eski günleri neşe içinde yad etme imkanı buldular.

Törenin tamamlanmasıyla birlikte fakülte orta bahçesinde geleneksel aile fotoğrafı çekilerek, canlı müzik ve tüm katılımcıların güzel sohbetleri eşliğinde öğle yemeğine geçildi ve İTÜ-GİMDER ve öğrenci kulübü İTÜ Gemi Mühendisliği Kulübünün hediyeleri takdim edildi.

İTÜ-GİMDER, Gemi İnşa Sektörü’nün değerli mensupları olan tüm İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi mezunlarını, öğrencilerini, çalışmakta olan ve emekli öğretim üyelerini ve gemi inşa sektöründe söz sahibi olmuş tüm misafirlerini aileleri ile birlikte bu etkinlikte ağırlamış olmaktan son derece mutlu oldu.

Vira Haber