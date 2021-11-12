DTO Meclis Toplantısının Konuğu İsmet Yılmaz Oldu

Toplantı, İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır'ın açılış konuşması ile başladı. Bugüne kadar meclis toplantılarında birçok önemli ismi ağırladıklarını vurgulayan Çakır, kasım ayı meclis toplantısına katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın siyaset ve eğitim hayatından bahsetti.

Açılış konuşmasının ardından söz alan İsmet Yılmaz, toplantıya katıldığı için memnuniyetini dile getirerek bir araya gelmelerini sağlayan İMEAK Deniz Ticaret Odası yönetimine teşekkür etti.

Son iki yıldır olağanüstü bir dönemden geçildiğini, salgınla birlikte kişisel, toplumsal ve ekonomik hayatın değişikliğe uğradığını hatırlatan Yılmaz, dünya genelinde ekonomik dengelerin sarsıldığını dile getirdi. Son 30 yıllık dönemde küresel yoksulluk oranının ilk defa arttığını ifade eden Yılmaz, “Enerji fiyatları ve taşıma maliyetleri artıyor. Arz-talep dengesizliği küresel enflasyonu besliyor. Pek çok ülkede kamu maliyesi bozuldu. Artan borç stoku rekor seviyelere ulaştı. Virüsün ortaya çıkabilecek yeni varyantları da ayrı bir risk olarak duruyor. Yüksek enflasyon sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de önemli bir sorun. Amerika'da ekim ayında enflasyon 0,9 artarak yıllık bazda yüzde 6.2 ile son 31 yılın en yüksek artışını gösterdi. Kaliforniya'nın San Diego şehrinde de 28 günde benzine 27 kez zam geldiğini söylemek isterim. Yine bildiğiniz gibi Virginia eyaletinde 2020 Kasım ayında seçim yapıldı. Biden'ın başkanlık seçiminde açık ara önde olduğu bu Virginia eyaletindeki seçimde Demokratlar kaybetti. Cumhuriyetçiler bunu Amerika’daki ekonomik durumun kötü gidişine bağlıyorlar. Küresel tedarik zincirinde ve ara mal temininde yaşanan aksaklıklar arz talep dengesi oluşturarak fiyatlara da olumsuz yansıyor. Hızlı talep artışı da başta enerji olmak üzere küresel emtia fiyatlarını yukarı çekiyor. Navlun ücretleri de bu artışlara eşlik ediyor” ifadelerini kullandı.

“DESTEKLER YILSONU İTİBARİYLE 734 MİLYAR LİRAYA ULAŞACAK”

Dünya çapında yaşanan kuraklık, olumsuz iklim koşulları ve stoklama eğilimindeki artışın uluslararası gıda fiyatlarının da yükselmesine neden olduğunu vurgulayan Yılmaz, Çin hükümetin halka yiyecek stoklama çağrısında bulunduğunu, bunun önemli bir gelişme olduğunu kaydetti. Arz-talep kaynaklı bu tarz gelişmelerden Türkiye’nin de etkilendiğini ancak olumsuz etkileri en aza indirmek için gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti: “Ülkemizde salgından etkilenen kesimlere destekler sunuldu. Salgın nedeniyle 2020’den bu yana sunulan destekler yılsonu itibariyle 734 milyar liraya ulaşacak. Yine salgın hastalığa yakalanan 8 milyonun üzerindeki kişiyi, evinde ilaç vererek, hastanede yatırarak veya yoğun bakıma alarak tedavi ettirdik. Devletimiz bu hizmetler karşısında bir kuruş ücret almadı. Dünyada sağlık hizmetinin, bu kadar vatandaşına en az maliyetle ya da ücretsiz veren bir başka ülke olmadığını da açıkça belirtmek isterim.”

Enflasyonla mücadelede vergi indirimleri ve fiyat ayarlamaları ile 125 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçildiğini hatırlatan Yılmaz, “Artan enerji fiyatlarını vatandaşımıza minimum düzeyde yansıtmaya çalışıyoruz. 2020 yılı sonuna göre Brent petrolün varil fiyatı yüzde 72, doğalgaz fiyatı metreküp başına yüzde 349 arttı. Yine maruz kalınan kuraklık neticesinde hidroelektrik santrallerin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 30’dan yüzde 19’a düştü. Bu düşüşü doğalgazla elektrik üretimi ile telafi ettik. Dolayısıyla elektrik üretim maliyetlerimiz de arttı. Söz konusu maliyet artışlarını da vatandaşlarımıza en az düzeyde yansıtıp maliyetinin önemli bir bölümünü de devletimiz, hükümetimiz üstleniyor. Basit bit şekilde ifade etmek gerekirse, şu anda ısınma amaçlı olarak dışarıdan aldığımız doğalgazı dörtte biri fiyatına vatandaşımıza satıyoruz. Elektriği ise üretim maliyetinin yüzde 50 daha düşük fiyata sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU VATAN BİZİM, SORUMLULUK DA BİZİM”

Normalleşme sürecinin zaman alacağını belirten Yılmaz, “Yaşadığımız süreçte ekonomimizi güçlendirip sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedefliyoruz. Büyümenin dengeli ve sürdürülebilir olması istihdama olan katkısı ve gelir dağılımı adaletini sağlamak da büyümenin seviyesi kadar önemlidir. Ekonomi politikalarına güveni daha da artırıp, ülke risk primimizi düşürmeyi, piyasa istikrarını güçlendirmeyi ve yerli yabancı tüm yatırımcılar için elverişli bir ortam oluşturmayı amaçlıyoruz. Daha önce bundan daha kötü günleri gördük ve yaşadık. Gecelik faizlerin 4-5 bin olduğu, enflasyonun yüzde 100’lere yaklaştığı dönemleri de gördük. Bunun en canlı şahitleri sizlersiniz. Ülkemizde yaşanan problemlerin farkındayız. Bunları çözecek gücümüz ve kararlılığımız var. En kötü günleri aştık, hiç şüpheniz olmasın. Bu mevcut yaşadığımız sıkıntıları da birlikte aşarız. Bu vatan bizim, sorumluluk da bizim. Bizim asli vazifemiz, gerçek resmi göz ardı etmeden Türkiye'nin geleceğine olan inancı arttırmak, umudu çoğaltmaktır. Bu nedenle ben bu sıkıntılı konulardan değil, iyi giden konulardan bahsetmek isterim” dedi.

HEDEF, 2021 YILINI YÜZDE 9 ÜZERİNDE BÜYÜME İLE KAPATMAK

Salgın döneminde reel sektörün ayakta kalmasının ve istihdamda sürekliliğin sağlanmasının önemine değinen Yılmaz, şunları kaydetti: “Uygulanan politikalarla geçen seneyi iç talebin sürüklediği bir büyüme ile kapattık. Bu sene aşılamanın artması ve küresel canlanma bizi daha sağlam ve dengeli bir büyümeye yönlendirdi. Yılın ilk yarısını yüzde 14.3’lük bir büyüme ile kapattık. Bu büyümenin yaklaşık yüzde 60’ını yurtiçi yatırımlar ve net dış talep oluşturdu. 2021 yılını yüzde 9’un üzerinde bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Geçmiş yıllardaki eğilimlere baktığımızda büyümenin yüksek olduğu dönemlerde cari açığımız yüksek, düşük olduğu dönemlerde ise cari açığımız düşüktü. Bu sene için öngörülen büyüme yüzde 9, cari açığın milli gelire oranı yüzde 2’nin altında gerçekleşecektir. 2021 yılı bütçemizde yüzde 4.3’lük bir bütçe açığı öngörmüştük. Bu yılı yüzde 3,5’in altında bir bütçe açığı ile kapatacağız. 2021 yılında 618 milyar lira borçlanma ön görmüştük ancak 155 milyar lira daha az borçlanma ile kapatacağız. Yılı, geçmiş yılların aksine yüksek büyüme ve düşük cari açıkla kapatacağız. Yapısal cari açığı azaltıcı yatırımlara öncelik veriyoruz. Güçlü bir ihracat performansı gösteriyoruz. Bu ihracat artışı verimlilik, yani üretkenlik artışında inovatif yeteneklerden teknolojiyi üretme ve kullanma becerisinden kaynaklanmaktadır. Borç stokumuzun milli gelire oranını da düşürüyoruz, yapısını da iyileştiriyoruz. İç borçlanmanın vadesini uzattık. 2020 yılı içerisinde 29 aya kadar düşen iç borçlanmanın ortalama vadesini 56 aya yükselttik. Ayrıca yeni organize sanayi bölgeleri açılıyor. Her şeye rağmen sıkıntılı dönemde yatırımın devam ettiğini söylemek isterim. Yatırımın devam etmesi aynı zamanda istihdamın da devam etmesi anlamına geliyor. Turizmde 2020 yılına kıyasla çok daha iyi bir performans gösterdik.”

Güçlü bir savunma sanayine sahip olmadan tam bağımsız Türkiye olunamayacağı bilinciyle, savunma sanayinde dünyanın lider ülkelerinden biriyiz diyen Yılmaz, “Pazartesi Milli Savunma Komisyonu üyelerimizle birlikte Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayi AŞ’yi ziyaret ettik. Gökyüzündeki her iki uçaktan birini ürettiği motor parçaları ile uçuran TEI, ülkemizin 21’inci yüzyıla hazır olduğunu gösterdi. 2010’larda tek bir tane lisanslı patentli motoru olmayan ülke, bugün 10’a yakın motorun lisansını, patentini almış durumdadır. Kendi helikopter motorlarımızı üretiyoruz. Gemiler içinde kullanılacak motorları üretme gayretindeyiz. Kara araçlarında kendimiz ile yarışıyoruz. Silahlı İnsansız Hava Araçlarında dünyanın en iyi durumundayız” dedi.

KAPTANOĞLU: TÜRK DENİZCİLİĞİ BUGÜNKÜ DURUMA GELDİYSE BU YAPININ HARCI İSMET YILMAZ’DIR

İsmet Yılmaz’ın ardından söz alan Cengiz Kaptanoğlu, “Sevgili müsteşarım denizcilik sektöründe çok müstesna bir yere sahiptir. Milletvekili olduğumda da birlikte çalıştık. Bizim denizcilik sektörümüzde en önemli şey kurumsallaşmaydı. Bu kurumlaşmada İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Denizcilik Müsteşarlığının katkısı çok büyüktür. Müsteşarlık, Oda ile fevkalade bir uyum içerinde çalıştı. Sayesinde ‘Denizci Ülke, Denizci Millet’ kavramı ortaya çıktı. Sayın müsteşarım Ankara’da bütün kurumlarda yanımızda olarak desteklerini esirgemedi. Yalova şu an denizciliğin gururu. Bunun sebebi ise denizcilik müsteşarlığının kurumsallaşması ve birlikte çalışmamızdı. Bugün o kurumsallaşma yok; ancak umarım bir gün tekrar gelir. Türk denizciliği bugünkü duruma geldiyse bu yapının harcı İsmet Yılmaz’dır. Onun varlığı dostluğu bizim en büyük güvencelerimizden biridir. Bu durum bugün de böyle devam ediyor. Ona teşekkür ve minnet duygularımızı ifade etmekten büyük onur duyuyorum” diye kaydetti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran; İsmet Yılmaz'a, günün anısına kendisine ulaştırılmak üzere hatıra objesi takdim etti.

Vira Haber