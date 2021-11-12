Galataport'a dev yolcu gemisi yanaştı

Galataport İstanbul, geçen ayki açılışının ardından kruvaziyer gemilerini ağırlamaya devam ediyor. En son olarak uzunluğu ve genişliğiyle adeta yüzen bir oteli andıran "Spirit of Discovery" isimli gemiyi görenler hayran kaldı.

GALATAPORT İSTANBUL’A ZİYARETÇİ AKINI

Son olarak Yunanistan’ın Mykonos adasından kalkan "Spirit of Discovery" isimli gemi, 631 yolcusu ve 530 kişilik mürettebatıyla Galataport'a yanaştı.

BİN YOLCU KAPASİTELİ

"Spirit of Discovery" isimli gemi bin yolcu kapasitesiyle dikkat çekerken, 236 metre uzunluğunda ve 31,2 metre genişliğiyle İstanbulluların ilgisini çekti.

5 YILDIZLI OTEL GİBİ

5 yıldızlı bir otelin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanan gemide; tiyatro, kütüphane, golf simülatörü ve havuz alanları, barlar ve restoranlara ek olarak, spor salonu, SPA alanı bulunuyor. Ayrıca her kamaranın kendi balkonu var.

SON DURAĞI AVRUPA OLACAK

Büyüklüğüyle dikkat çeken dev gemi, tarihi yarımadası manzarasıyla aynı karede buluştu. Yüzen otel görünümündeki dev kruvaziyer gemisi arkasındaki binalarla birlikte ilginç manzaralar oluşturdu. Geminin bir sonraki durağı Avrupa olacak.

EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR

Türkiye'ye, kruvaziyer gemileriyle gelen turistler, İstanbul'da birkaç gün geçirerek tarihi mekanları geziyor, eğlence mekanlarında vakit harcıyor ve alışveriş yapıyor.

TURİZME KATKI SAĞLAYACAK

Karaköy’ün devamı niteliğinde organik bir mahalle olarak hayata geçen Galataport İstanbul'un, mikro hedefte Karaköy’e ve Beyoğlu’na, makro hedefte ise ülke turizmine, tanıtımına ve ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacak.

400-600 EURO ARASINDA KAZANÇ GETİRİYOR

Galataport İstanbul’a yılda mürettebat dahil 1,5 milyon kruvaziyer yolcusu gelmesi bekleniyor. Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye’ye gelen bir turist ortalama 62 dolar harcıyor. Galataport İstanbul’a gelecek kruvaziyer yolcusu turistin ortalama harcamasının 400-600 euro arasında olacağı tahmin ediliyor.

ÖNEMLİ DERECEDE DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLIYOR

CLIA’nın (Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği) 2018 yılı raporuna göre ise indi-bindi yapan bir yolcu ana liman şehrinde 376 dolar, günübirlik seyahat eden bir yolcu 101 dolar harcıyor. Bu araştırmalar kruvaziyer yolcularının, gemiyle uğradıkları her ülkede diğer turistlerin ortalama harcamalarının çok üstünde bir döviz girdisi sağladığını ortaya koyuyor.

Vira Haber