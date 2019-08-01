DTO Mobil ile her şey daha kolay

DTO üyeleri borç sorgulama, duyurular, ihale ilanları, etkinlik takvimi gibi birçok hizmete artık tek tuş ile ulaşabilecek.

Uygulama DTO Başkanı Tamer Kıran tarafından şu sözlerle tanıtılmıştı: “Odamızca tüm üyelerimizin kullanımına sunulmak üzere hazırladığımız mobil uygulama hizmete girmiştir. App Store ve Google Play sistemlerinden ücretsiz olarak satın alınabilen bu uygulamalar telefonlarınıza, Ipad ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirilebilmektedir. Bu uygulama ile faaliyet belgesi alımı, borç sorgulama, duyurular, ihale ilanları, etkinlik takvimi gibi hizmetler verilebilecek, ayrıca web sitemizin birçok fonksiyonuna da erişebilmek mümkün olacak. Dolayısıyla bu uygulamayı indirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İhtiyaçlara göre geliştirilebilir.”

Vira Haber