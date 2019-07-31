İran Basra Körfezi’nde bir tekneye el koydu
Tahran yönetimi, ülkenin güneybatısındaki Ervend Nehri'nden Basra Körfezi'ne 40 bin litre kaçak akaryakıt çıkarmaya çalışan bir teknedeki altı mürettebatın gözaltına alındığını bildiriyor.
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İran güçleri, Basra Körfezi yakınlarında 40 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye el koyarak, teknedeki 6 kişiyi gözaltına aldı.
Huzistan Eyaleti Sınır Komutanı Lütf Ali Pakbaz, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Ervend Nehri'nden Basra Körfezi'ne kaçak akaryakıt çıkarmaya çalıştığı tespit edilen bir tekneye operasyon düzenlendiğini söyledi.
Operasyon sonucu teknede 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Pakbaz, 6 kişinin ise gözaltına alındığını belirtti.
Vira Haber
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