'DTO olarak Mehmetçiğimizin yanındayız'

Terör örgütü YPG'nin bulunduğu bölgelerde huzuru sağlamak için düğmeye basan ve dün Suriye’nin kuzeyine Barış Pınarı Harekatını başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne destek açıklamaları peş peşe geliyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran bir açıklama yayınlayarak ‘’Tarih boyunca her zaman mazlumun yanında yer alan kahraman ordumuzun yeni destanlar yazacağına ve Barış Pınarı Harekatı’nı başarıyla tamamlayacağına inancımız tamdır’’ dedi.

İşte Kıran’ın açıklaması:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim Çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı başlatılmıştır. Harekatın amacı güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek, yerlerinden edilen Suriyeli mültecilerin evlerine geri dönmelerini sağlamaktır.

Tarih boyunca her zaman mazlumun yanında yer alan kahraman ordumuzun yeni destanlar yazacağına ve Barış Pınarı Harekatı’nı başarıyla tamamlayacağına inancımız tamdır. Türk denizcilik sektörünü temsil eden İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız.

Tarihimizin önemli dönüm noktalarından birinde vatanı, milleti ve devleti için canını ortaya koyan kahraman Mehmetçiklerimize başarılar dileriz. Allah, ordumuzu muzaffer eylesin...

Vira Haber