Türk Loydu Vakfı ile KBSB arasında iş birliği

Türk Loydu Vakfı ve Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı. Türk Loydu Vakfı ile Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği (KBSB) arasında kazan ve basınçlı kap sanayicilerinin ihtiyacı olan uygunluk değerlendirme ve eğitim hizmetlerinde birlikte çalışmak üzere işbirliği protokolü imzalandı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ISX-Sodex Fuarı Fuarı’nda düzenlenen “Büyük Sektör Buluşması” etkinliğinde Türk Loydu Vakfı ve Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği yetkilileri bir araya geldi. Etkinlik kapsamında düzenlenen tören sırasında Türk Loydu Vakfı ile Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu ve KBSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cevat Akkaya tarafından imzalanan protokol ile KBSB üyesi kuruluşlara yönelik olarak ürün, yönetim sistemleri, personel belgelendirmesi ile muayene, gözetim ve eğitim konularında uygun şartlarda hizmet sunulması amacıyla ortak hareket etme kararı alındı.

Basınçlı ekipman sertifikasyonunda ülkemizin ilk ulusal belgelendirme kuruluşu olarak 60 yıla ulaşan deneyimi ve uzmanlığı ile Türk Loydu; ulusal sanayimizin gelişimi, ürün güvenliğinin sağlanması ve sektörün marka değerinin artırılmasına yönelik kuruluş vizyonuna uygun olarak nitelikli uzman kadroları ile KBSB üyelerine hızlı ve uygun şartlarda sektörün ihtiyacı olan test, muayene ve sertifikasyon hizmetleri sunacak.

Sektörü yakından ilgilendiren söz konusu işbirliği çerçevesinde ürünlerin uluslararası pazarda güvenle dolaşımını teminen dizayn ve saha uygulama eğitimleri, Avrupa Birliği Yönetmeliklerine göre ve yönetmelik dışında kalan basınçlı ekipman belgelendirme, ürün, imalat, kalite sistem belgelendirmeleri, ISO 17024 ve MYK kapsamında imalat ve muayene süreçlerinde bulunan personelin belgelendirilmesi ve yönetim sistemi belgelendirme alanlarında hizmet sunulacak, karşılıklı geri beslemelerle sektörün ihtiyacı olan bilgi birikiminin ülkemizde oluşması sağlanacak.

Vira Haber