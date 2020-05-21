DTO Üyesi Ticari Yatlara İndirim Müjdesi

Türkiye turizm gelirlerinin yüzde 25'inin deniz turizminden sağlandığını belirten Çetin, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ticari yatların marinalarda bağlama ve hizmet aldığı giderlerin artmasına rağmen, gelirlerinin olmadığının altını çizdi.

Deniz sezonun başlamasına rağmen turizmde belirsizlik olduğunu söyleyen Çetin, şu anda ticari yatların karada olduğunu, bunun da risk yarattığını bildirdi.

“YATÇILAR SAHİPSİZ DEĞİL”

Ticari yatların 27 Mayıs´ta yüzde 50 kapasite ile deniz trafiğinin açılmasını ve sonraki aşamada dış turizmin açılması ile normale dönülmesini beklediklerini ifade eden Çetin, şöyle konuştu.

''Ticari yat ve tekne sahibi üyelerimizin ekonomik zorluklarını hafifletebilmek amacıyla G Marin Kemer işletmesi ile görüştük. Koronavirüs nedeniyle etkilenen DTO üyesi ticari yat sahiplerine 2020 yılı için yıllık ödemelerde yüzde 40, dört taksitte ödeme yapacak yatçılara da yüzde 30 indirim uygulanacak. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte G Marina´nın yatçılara gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür ediyoruz. Üyelerimizi çok rahatlatacak bir indirim yaptılar. Bu tarz bir indirim Ege ve Akdeniz kıyılarındaki marinalarda dahi yok.''

Denizde 230, karada ise 140 yat bağlama kapasitesine sahip ve 4 yıldır da Mavi Yeşil Uluslararası Turizm Ltd. Şti tarafından işletilen G Marin Kemer Genel Müdürü Levent Tokaç da dünyada turizm sektörünün çok zor günler yaşadığını, bundan Türk turizminin de olumsuz etkilendiğini söyledi. Tokaç, şunları kaydetti.

''Yatçılar sahipsiz değil. Biz birlikte burada hem güzel günleri hem de zor günler gördük. Koronavirüs salgını sürecinde zor günlerden geçiyoruz. Hepimiz turizmciyiz. Pamuk ipliğine bağlı turizmde önümüzdeki dönemde sıkıntıların yaşanacağı görülüyor.

Beraberliğimiz hep devam edecek. 35 yıldır bu marina görev yapıyorum. Bugüne kadar böylesine büyük bir indirim olmamıştı. 'Ticari yatlar turizm ve denizcilik adına korunmalı. Özel yatlar, denize açılabiliyor ancak ticari yatlar çıkamıyor. Böyle olunca ticari yatlar para kazanamıyor. Zor bir durum. Deniz turizmini ve ticari yatları ayakta tutmalıyız. Türkiye'de marinalar içinde indirim yapan tek marina işletmecisiyiz'' dedi.

Levent Tokaç, Antalya merkezde faaliyette bulunan ticari yatların da G Marina Kemer'e gelmek istediğini ancak hem deniz hem de kara da yer olmadığını sözlerine ekledi.

Vira Haber