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'Sağlıklı Turizm Belgesi' Dönemi Başlıyor

'Sağlıklı Turizm Belgesi' Dönemi Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı açıklamada turizmin normale dönüş süreci için “Sağlıklı Turizm Belgesi”nin uygulamaya geçirileceğini duyurdu.

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Koronavirüs sebebiyle sekteye uğrayan turizmi canlandırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığından önemli bir adım geldi.

“SAĞLIKLI TURİZM BELGESİ”

Turistlerin tatillerini gönül rahatlığıyla geçirebilecekleri sağlık güvenliğinin olduğu bir hizmetin işletmelerce sunulmasının sağlanması için “Sağlıklı Turizm Belgesi” uygulaması başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ayrıntılarını paylaştığı program, bu yaz sezonu itibariyle geçerli olacak. Yapılan açılamada belgenin, ilgili bakanlıkların ve sektör paydaşlarının işbirliğiyle hazırlandığı belirtildi.

BELGEYİ ALAN İŞLETMELER BAKANLIĞIN SİTESİNDEN DUYURULACAK

Bakan Ersoy, bu belge ile birlikte, konaklama ve yeme-içme tesislerinin farklı kriterler çerçevesinde uluslararası standartlarda denetleneceğini vurguladı.

Sağlıklı Turizm Belgesini alan işletmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinden duyurulacak.

Vira Haber

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