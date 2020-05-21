Meteoroloji Açıkladı! Bayramda Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesi’nde yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek

Hava sıcaklığı Hafta sonuyla birlikte hissedilir derecede azalacak ve Ramazan Bayramı boyunca mevsim normallerinin altında seyredecek.

Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın yerel bazda gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olması bekleniyor.

Vatandaşlardan, oluşması muhtemel su baskını, yıldırım, sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

Vira Haber