Meteoroloji Açıkladı! Bayramda Hava Nasıl Olacak?
Meteoroloji’den gelen açıklamaya göre Marmara Bölgesi yarından itibaren serin ve yağışlı bir havanın etkisine girecek ve bayram boyunca devam edecek.
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Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesi’nde yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek
Hava sıcaklığı Hafta sonuyla birlikte hissedilir derecede azalacak ve Ramazan Bayramı boyunca mevsim normallerinin altında seyredecek.
Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın yerel bazda gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olması bekleniyor.
Vatandaşlardan, oluşması muhtemel su baskını, yıldırım, sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.
Vira Haber
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Etiketler : Meteoroloji, Hava Durumu, Marmara, Bayram
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