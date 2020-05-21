Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan Mogan Gölü Müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mogan Gölü’yle ilgili yaptığı açıklamada gölden şimdiye kadar 3 milyon 200 bin metreküp dip çamur çıkarıldığını ve su kalitesinin artmasıyla, göldeki canlı türünde artış gözlemlendiğini açıkladı.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Su kalitesinin artmasıyla gölde yaşayan canlı türlerinde artış sağlandı. Macar Ördeği, Bahri Kuşu ve Su Yılanı gibi hayvan türleri Mogan'da doğal yaşamlarına geri döndü." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum ayrıca Mogan Gölü çevresine has olan Sevgi Çiçeği’nde de artış gözlemlendiğini söyledi.

Vira Haber