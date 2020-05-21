Yüzer Enerji Gemileri Daha Fazla Değer Kazanacak

Harezi, Afrika ve Orta Doğu'da 2 ülkeye 400'er megavatlık yüzer enerji gemlerinin çok kısa sürede göndermek üzere kontrat görüşmelerinin sürdüğünü Asya, Afrika ve Latin Amerika’da 10 ülkeyle daha toplamda 2 bin 500 megavat kapasiteli yüzer enerji gemisi tedariki için görüştüklerini söyledi.

Harezi, Kovid-19 salgını sürecinde aldıkları tedbirler ile üretimlerinde düşüş olmadığını, ancak personelin hareketliliği ve gümrük işlemlerinde bazı sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Karadeniz Holding'e ait yüzer enerji santrallerinin afetlerle çalışmaya uyumlu olduğunu dile getiren Harezi, salgının yüzer santrallerin ülkeler için önemini ortaya koyduğunu söyledi.

"YÜZER ENERJİ GEMİLERİMİZ DAHA FAZLA DEĞER KAZANACAK"

Kara santrali inşa etmenin bugün çok daha zor hale geldiğini, anahtar teslim kurulumla ülkelerin enerji ihtiyaçlarını kısa sürede karşılayabilen yüzer enerji santrallerinin kolaylıkla şebekeye bağlanabildiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Proje finansmanı, inşaat malzemesi tedariki gibi süreçlerdeki zorluklar ciddi belirsizlikler oluşturuyor. Bu da ülkeleri daha hızlı ve kesin çözümler alabilecekleri ürünlere yönlendiriyor. Sadece elektrik hattına bağlanarak çalışabilen yüzer enerji gemilerimizin daha fazla değer kazanacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda, geçen hafta Gambiya ile 36 megavatlık yüzer santralimiz için kontrat uzatım anlaşmasını video konferans ile müzakere ederek imzaladık. Yaz aylarında özellikle evlerde kalınması ve klima kullanımından dolayı enerji talebi artacak bir Orta Doğu ülkesi çok acil gemi talebinde bulundu. Bu ülkeyle kontrat görüşmelerimizi yapıyoruz.”

SALGIN SÜRECİNDE PETROL VE DOĞAL GAZ FİYATI ETKİLERİ

Salgın sürecinde petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüşün elektriğe de yansıdığına dikkati çeken Harezi, bazı ülkelerde petrolden elektrik üretimi yapmanın daha uygun hale geldiğini fakat petrol fiyatlarındaki oynaklık sebebiyle öngörülebilirlik sağlanamadığını aktardı.

Harezi, şirket olarak çevresel etkileri de göz önünde bulundurarak gazdan elektrik üretimine devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Karadeniz Holding'in Endonezya, Lübnan, Mozambik, Gana, Gambiya, Senegal ve Küba gibi 11 farklı ülkede 19 yüzer enerji santrali bulunuyor. İnşası tamamlanmış 25 yüzer enerji santralinin kapasitesi ise 4 bin 100 megavatı buluyor.

Vira Haber