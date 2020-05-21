Teos Marina’da Yangın Tatbikatı Yapıldı

Yıldız Yangın Söndürme Sistemleri San. Tic. A.Ş. firmasından yangın eğitmeni Sezgin Dolu’nun teorik yangın eğitiminin ardından, Teos Marina çalışanları yangın türleri ve tekne yangınlarına müdahale konularında yaşanmış tecrübeleri paylaştılar.

Ardından marinanın içindeki helikopter pistinde güvenli bir alan oluşturarak uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. Burada tüm ekip, eğitim amaçlı yakılan ateşe yangın söndürme tüpü ile müdahale etmeyi deneyimledi.

Teknelerin yanı başında yapılan eğitim, olası yangın durumunda itfaiye ekibi gelene kadar yapılması gereken acil ve ilk müdahale deneyimi ile Teos Marina’nın güvenli ve huzurlu liman olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Vira Haber