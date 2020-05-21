Denizde Şaşırtan Görüntüler! Binlerce Balık Kıyıda
Sarıyer İstinye Sahili'nde binlerce balık, kıyıya kadar geldi. Ender rastlanacak bu görüntülere ilk kez şahit olanlar şaşkınlık yaşadı.
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Sahillerin olta balıkçıları ve teknelere yasaklandığı boğazda, binlerce kefal kıyıya kadar geldi. O görüntüler, çevredeki vatandaşları oldukça şaşırttı. Bazı vatandaşlar ise ilk kez şahit olduğu o anları, cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
"DENİZİN YÜZEYİ BALIKLA KAPLIYDI"
İşe giderken balıkların kıyıya geldiğini gören ve çok şaşırdığını ifade eden Özkan Ünal, "Çok heyecanlıydı açıkçası. O gün zaten sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için yollar bayağı boştu, ben de denizi seyrederek işe doğru gidiyordum. Çok enteresan bir şekilde denizin yüzeyi komple balıklarla kaplıydı" dedi.
Vira Haber
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