Ergene ve Çorlu Derelerinde Su Kirliliği Azaldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, koronavirüs tedbirleri kapsamında endüstri faaliyetlerin duraklamasıyla birlikte Ergene ve Çorlu derelerindeki kirliliğin önemli ölçüde azaldığını söyledi.

Endüstriyel kısıtlamalardan söz eden Tecer, "Bu kısıtlamalar olumsuz ekonomik etkilerinin yanı sıra olumlu çevresel sonuçlar da üretmiştir.

SANAYİ AMAÇLI KULLANILAN ATIK SU MİKTARLARI AZALMASI ETKİLİ OLDU

Ergene Havzası'nda yaptığımız araştırma ve çalışmalar, burada sanayi amaçlı kullanılan atık su miktarlarında ciddi azalmalar yaşandığını, bunun da doğrudan su kirliliğini azalttığını gösterdi." dedi.

Tecer, "Bunu yüzde 63 oranında atık su azalması ile Çorlu Deri OSB, yüzde 42 ile Muratlı ve yüzde 40 azalma ile Velimeşe OSB izliyor. Atık su miktarlarındaki azalmalar doğrudan su kirliliğindeki azalmaları da göstermektedir." diye konuştu.

Tecer ayrıca arıtma tesislerinin bir an önce tamamlanmasının bölgeye çok faydalı olacağını söyledi.

Vira Haber