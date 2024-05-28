DTO Yönetiminden Ekrem İmamoğlu'na Ziyaret

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası’nda gerçekleşen ziyarete, Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Recep Düzgit ile Adnan Naiboğlu, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Burak Akartaş, Barış Dillioğlu, Saim Emre Doruk, İsmail Görgün, Ahmet Can Bozkurt ve Meclis Üyemiz Yunus Can katıldı.



Oda Heyeti ziyarette, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ilgilendiren konularındaki sorun ve beklentilerini paylaştı, çözüm önerilerini değerlendirdi.

Vira Haber