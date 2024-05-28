Yüzde Yüz Doluluk Oranına Ulaşan Barajda Su Tahliyesi Gerçekleştiriliyor

Geçtiğimiz aylarda Hatay’da kuvvetli sağanak yağışlar etkili olmuştu. Geçen yılki yağış miktarından fazla olan yağışlar, kentin çoğu ilçesini etkiledi. Samandağ ilçesinde bulunan Büyük Karaçay Barajı’nda da doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı. Barajdan dolu savaktan su tahliyesi başladı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen tahliye dron ile havadan da görüntülendi. Büyük Karaçay Barajı, Antakya, Defne ve Samandağ ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj da elektrik üretimi de gerçekleştiriliyor.



“Yağışlar fazla olduğundan barajlarımız tamamen doldu”

Yağışların fazla olduğundan dolayı barajın dolduğunu ifade eden vatandaş Soner Demir, “Samandağ ilçemizin Yaylacık Mahallesi’nde bulunan Büyük Karaçay barajındayız. Bu yıl yağışlar konusunda bereketli geçti. Yağışlar fazla olduğundan barajlarımız tamamen doldu. Sarkıtlardan dolu olan barajın boşaltılma işlemi gerçekleşiyor. İnşallah yağışlar bu şekilde devam eder. Bereketli bir sene olur.. Barajın harika ve süper bir görüntüye sahip oluyor. Bereketli olur. Fazla yağmur yağmaya devam eder. Yağışlar bereket olduğu için yağmaya devam etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Vira Haber