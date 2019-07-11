İMEAK Deniz Ticaret Odası temmuz ayı meclis toplantısında yeni seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı denizciliğimize hayırlı olsun dedi.

Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır DTO adına yaptığı açıklamada, "Denizciliğimizin başkenti İstanbul'a belediye başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyoruz. Kendisini odamız adına en yakın zamanda misafir etmeyi ümit etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır 15 Temmuz hain darbe girişimini kınayan bir mesajı da oda adına okudu. Mesajda 15 Temmuz'un siyasete olduğu kadar Türk milletine de bir darbe girişimi olduğu belirtilerek, Oda adına bu girişim lanetlendi. Çakır, 15 Temmuz gecesi demokrasi adına şehit olanlara Allah'tan rahmet gazilere ise şükranlarını iletti. Meclis Başkanı Çakır, 15 Temmuz gecesi hakkı rahmetine kavuşan Adnan Naiboğlu'nun kardeşi Murat Naiboğlu'na başsağlığı diledi.

DTO Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Yıldız, Ali Deniz Eraydın'ın bir WhatsApp grubunda, DTO için, "Edepsizleri kendi sığ çıkarları için aklayan sorumsuzlar" ifadesini kullandığını ve kendisinden bu ifadesi için yazılı özür talep edilmesine rağmen özür dilenmediği için Disiplin Kurulu adına kınama cezası verilmesini talep etti ve konu oylamaya sunuldu.

Oylamadan önce Ali Deniz Eraydın’ın kullandığı sözlerin DTO Meclisi’nde gündeme gelmesi üzerine kürsüye gelen Levent Karaçelik kınama cezası teklifinin reddedilmesi gerektiğini belirterek "30 senelik meclis üyesiyim böyle bir ifadeyi bu kürsüden ilk defa duydum. Ve gerçekten sinirlendim. Ben buraya fikir özgürlüğü için çıktım, CYE petrolü savunmaya çıkmadım. Hep yaptığım gibi fikir özgürlüğünü savunmaya çıktım. Ben CYE Petrol tarafından ‘borcu var’ diye haczedilmis biriyim. Oda böyle ucube bir açıklamaya alet edilmemeli. Burada bir karar alınırsa TOBB'dan kararın geri dönmesi odanın ayıbıdır. Bu kararın şiddetle reddedilmesi gerekir’’ açıklamasını yaptı.

Levent Karaçelik’in konuşmasının ardından söz alan Yunus Can, gerçek kişilerin yaptığı yanlışlarda, tüzel kişiliği bağlayarak cezalandırılmayacaksa o zaman disiplin kurulunun lağvedilmesi gerektiğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: ‘’Tüzel kişinin sorumluluğu vardır. Herkes zaten tüzel kişiliği temsil ediyor. O zaman Disiplin Kurulunu lağvedelim. Tamamen denizciliği ilgilendiren bu karara itibar edilmesi lazım. Disiplin kurulu bu kadar çalışıp önümüze getirecek buna saygı duymak lazım. Bunun onaylanmasını tavsiye ediyorum’’ dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Halim Mete, Disiplin Kurulu’nun 2010 yılında TOBB kanunu yenilenirken kurulduğunu açıkladı ve kurulun şahsi işlere karışmadığını söyledi. Mete, geçmişte acenteler tarifesine aykırı davrananlara ceza verildiğini ancak kısa bir süre önce bir meclis üyesine verilmesi istenen cezanın reddedildiğini bu yüzden Ali Deniz Eraydın’a verilmesi istenen disiplin cezasının reddedilmesi gerektiğini söyledi.

Arif Kenan Türkantos ise kararın odaya hareket içerdiği için alındığını söyledi.

Son olarak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran söz alarak, kimsenin klavye silahşörlüğü yaparak odaya hakaret edemeyeceğini söyledi. Kıran,’ Biz Yönetim Kurulu olarak tam imzayla bu oylamayı Yönetim Kurulu adına değil meclis üyeleri için yaptık. Hiç kimse klavye silahşörlüğü yapıp meclise laf edemez. O ifadelerde geçtiği gibi buradaki kimsenin kendi çıkarları için burada olan sorumsuzlar olduğunu kabul etmiyorum dedi.

Konuşmaların ardından DTO meclisi Ali Deniz Eraydın'a kınama cezası verilmesini oy çokluğu ile kabul etti.

Vira Haber