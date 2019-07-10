İsrail plajları tehlikeli denizanalarının istilasında

Meduzot.co.il sitesi, denizanalarına rastlandığı yerlerin haritasını yayınladı. Hayfa merkezli Ulusal Deniz Araştırmaları Enstitüsü'nden bilim insanları, onlarca milyon denizanasının İsrail kıyısı boyunca güneyden kuzeye doğru hareket ettiğini açıkladı.

İsrail’in birçok plajında, tehlike uyarısı olarak mor bayraklar asıldı. Aşkelon'daki elektrik santralinde denizanaları, sistem soğumada kullanılan kanalları tıkadı. Santral çalışanları, üretim sürecinin devam edebilmesi için denizanalarını özel kaplara toplamak zorunda kaldı.

İsrail kıyılarına saldıran denizanası türünün sağlık için tehlikeli olduğu ifade edildi.

Vira Haber