DTO’dan ‘’İndirim Kampanyası”na destek

Türk denizcilik sektörünün her zaman olduğu gibi bugün de devletinin yanında olduğunu belirterek, “Biz inanıyoruz ki, elbette bugünler geride kalacaktır, elbette kazanan Türkiye olacaktır” diyen İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Hükümetimiz tarafından hazırlanan enflasyonla mücadele programını Türk denizcilik sektörü olarak destekliyoruz. Ekonominin belkemiği fiyat istikrarıdır. Geçtiğimiz dönemde dövizdeki hareketlilik fiyat istikrarını bozucu etki yaptı ve enflasyonda çift haneli rakamları görmeye başladık. Fiyat istikrarının sağlanması için hükümetimiz ve özel sektörümüzün birlikte çalışması çok önemlidir. Ancak bu şekilde enflasyonu tek haneli rakamlara düşürebiliriz.

Enflasyonla mücadele programı ile birlikte bir yandan fiyat istikrarının sağlanması için çalışırken diğer yandan mali disiplin ve yapısal reformlara odaklanmalıyız. Mali disiplin ve fiyat istikrarının sağlanması ile reel sektörün hem önü açılacak hem de dünya ölçeğinde rekabetçi yapıya tekrar kavuşacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programını ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın bu konudaki kararlı tutumu ile başlatılmış bulunan “İndirim Kampanyası”nı önemli buluyor ve destekliyoruz. Türk denizcilik sektörü olarak milli dayanışma konusunda her zaman devletimizin yanında olduğumuz gibi bu hususta da devletimizin yanındayız. Biz inanıyoruz ki, elbette bu günler geride kalacaktır, elbette kazanan Türkiye olacaktır.”

Vira Haber