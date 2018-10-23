TYF Başkanı Akdurak'tan DTO Başkanı Kıran’a ziyaret

Federasyondan yapılan açıklamada, başkan Özlem Akdurak'ın, başkan vekili Ceyhun Üstüner ve yönetim kurulu üyesi Melih Dilikoğlu ile birlikte İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran'ı ziyaret ettiği aktarıldı.

Milli Yelken Üretim Projesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedilen ziyarette Özlem Akdurak'ın, "Yelken sporunda yurt dışına bağımlı malzememizi bir kenara bırakıp, tamamen milli bir dizaynı olan, yerli üreticilerimizin sektörün paydaşlarıyla bir araya gelerek ürettiği bir tekne modeli çıkarmamız gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Yelken sporunun Türkiye'de, genç nüfusu ve kıyılarıyla hak ettiği sayıda sporcuya ulaşamadığına dikkat çeken Akdurak'ın, "Deniz Ticaret Odası ve Ulaştırma Bakanlığı ile Milli Yelken Üretim Projesi'ni hayata geçirmek istiyoruz. Bu projenin Türk yelkenciliğinin önünü açacağına inanıyorum. Umuyorum Deniz Ticaret Odası üyeleri ile yönetimince de kabul gören bir proje olur ve beraber ilerleyebiliriz." değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

Vira Haber