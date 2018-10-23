DTO'dan gemi işletmecilerine önemli uyarı!

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Genel Sekreter Vekili Cengiz Özkan imzasıyla yayınlanan uyarı yazısında kendilerini broker olarak tanıtan ve gerçek firma statüsünde olmayan kişi ve kişilerin, şahsi mail adreslerini kullanarak armatörleri kandırdıkları yönündeki şikayetler üzerine gemi işletmecilerinin dikkatli olması istendi.

Cengiz Özkan imzasıyla yayınlanan uyarı yazısında:

İlgi yazısı ile, Odamıza, Gemi Brokerleri Derneği’ne yurt dışından ve yurt içinden çeşitli armatör ve broker organizasyonlarından gelen şikayetlerde, kendilerini broker olarak tanıtan ve gerçek firma statüsünde olmayan kişi ve kişilerin, şahsi mail adreslerini kullanarak armatörleri kandırdıktan, ülkemizde genel olarak fazla uygulaması olmayan “Liner In” bazında bağlantı yapmak için çeşitli şahıslar adına banka ve/veya sahte firma adı altında şahsi hesaplar da kullanarak, yükleme masraflarını ve geminin yükleme liman masrafını talep edip peşin alarak ortadan kayboldukları hususlarında dikkatli olunması duyurusu yapılmıştır.

Bu defa bazı dolandırıcıları yöntem değiştirerek

-Hayali bir yükü itibarlı bir kiracının taşıması olarak göstererek, norman liman masraflarının kendi hesaplarına tahsilatı veya

-Gerçek bir taşımada gemi tarafına istediği yük navlunu alınmış olarak göstererek kiracı tarafına düşük navlunla sözleşme düzenlemesi ve yüklemenin tamamlanmasıyla kiracı ile bağlanan navlun üzerinden fatura kesilerek navlunu kendi üzerlerine geçirdikleri, hususlarında duyumlar alınmaktadır.

Bir kez daha benzer sorunlarla karşılaşılmaması için özellikle bir yük veya gemi bağlantısı ve/veya liman masrafı vb. bir havale talebi öncesinde, Türkiye’de yük bulan yerli ve yabancı firmalara 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 9’uncu maddesinin Altıncı fıkrasında yer alan “Ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerden 5’inci maddede belirtilen deniz tacirleri ile beşinci fıkra hükmünde belirtilenlerden deniz ticaretiyle uğraşanlar, bulundukları ildeki deniz ticaret odasına kaydolmak zorundadır” hükmü gereği Odamıza kayıtlarının zorunlu olduğunun ve iş bağşantısı yapılmak istenen firmaların Odamızın web sayfasından üyeliklerinin kontrol edilmesinin, Gemi Brokerleri Derneği, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği veya iyi tanıyıp güvendiği yerlerden araştırma yapmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.” denildi.

Vira Haber