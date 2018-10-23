Setur Marinaları fiyat tarifelerinde TL’ye geçti

Setur Marinaları, yıllık sözleşmeli tekne sahiplerine pek çok hizmet ve sürdürdüğü kampanyalar çerçevesinde eşsiz fırsatlar sunmaya artık Türk Lirası ile devam ediyor. Örneğin, herhangi bir Setur Marinaları ile yıllık sözleşme yapan yatçılar, diğer Setur Marinalar’ında 30’ar gün ücretsiz konaklayabiliyorlar. Setur Marinaları’nın yıllık sözleşmeli misafirlerine sunduğu fırsatlar şunlardır;

Zincir - Ücretsiz Konaklama ve Bağlama Ücretinde % 50 İndirim

Herhangi bir Setur Marinası ile yıllık sözleşme yapıldığında diğer Setur Marinaları’nda 30’ar gün ücretsiz konaklama hakkı ve sonraki 60 güne kadar konaklamalarda ise %50 indirim imkanı sunuyor.

Gezerken Kazan - Yenilenen Sözleşmeye İlave Süre

Setur Marinaları, zincir kampanya kapsamında %50 indirimli konaklayan teknelere yıllık bağlama sözleşmelerini yenilemeleri durumunda 30 güne kadar ücretsiz ilave süre kazanma imkanı sunuyor.

Yol Yardımı - Liftte % 50 İndirim

Yol yardımı kampanyası, bir Setur Marinası ile yıllık sözleşmesi olan teknenin seyir halinde iken diğer bir Setur Marinası’nda karaya çıkma ihtiyacı oluşması durumunda, denizde ve karada ücretsiz konaklama ile birlikte lift hizmetinden % 50 indirimli yararlanma imkânı sunuyor.

Sadakat – Tekne Sahibinin Zincirdeki Kıdemine Göre % 2 ile % 25 Arasında İndirim

Sadakat kampanyası, yıllık bağlama sözleşmelerinde yatçıların kıdem yıllarına göre indirimler sunuyor. Birlikte geçirilen her yıl için %2 olarak belirlenen indirim oranı, 10 yıl üzerindeki kıdeme sahip tekne sahiplerine %25 e veren indirim imkanı sunuyor.

Ortak Lift Kullanımı –Ücretsiz Karaya Çekme Hizmeti

Ortak lift kampanyası, bir Setur Marinası ile yıllık sözleşmesi olan ve belirli sebeplerle o marinada karaya alınamayan teknelere, başka bir Setur Marinası’nda ücretsiz karada konaklama ve çekme&atma hizmeti imkânı sunuyor.

Satılık Tekne – Satış Öncesi 2 Kez Ücretsiz Lift ve Satış Sonrası İndirim veya Sözleşme Devri

Satılık tekneler için en konforlu marina olan Setur Marinaları, yıllık sözleşmesi olan ve teknesini satışa çıkaran yatçılara sözleşme süresi içerisinde 2 kez ücretsiz çekme&atma, satış sonrasında ise kalan sözleşme süresini diğer bir Setur Marinası’na devretme hakkı ve 30 güne kadar % 50 indirimli konaklama imkanı sunuyor.

Sözleşme Dizaynı - Kişisel Takvime Uygun Sözleşme

Sözleşmeni dizayn et kampanyası, yatçılara, kişiye özel takvimle, dilediği 2 veya 3 Setur Marinası’nda avantajlı fiyatlarla yıllık sözleşme imkânı sunuyor.

Yeni Sıfır Tekne - Yıllık Sözleşmede % 10 İndirim ve Ücretsiz Lift

Setur Marinaları, yeni sıfır tekne alan yatçıların, yıllık bağlama sözleşmelerine % 10 indirimle birlikte, ilk çekme-atma ve 1 ay karapark hizmetinden ücretsiz faydalanma imkanı sunuyor.

Günlük Sözleşmeni Yıllığa Çevir - Günlük Sözleşme Bedellerini Yıllık Sözleşmeden Mahsup Etme

Tekne sahiplerinin 15 güne kadar Setur Marinaları’nda kaldıkları günleri, yıllık sözleşmeye çevirme fırsatı veriliyor. Ayrıca, günlük sözleşmelere ödenen bedeller, yıllık sözleşmeden düşülüyor.

Kazan Kazandır – Arkadaşına Referans Olan Kazançlı Çıkıyor.

Setur Marinaları’nda yıllık sözleşmesi olan yatçılar, teknesi Setur Marinaları dışında konaklayan arkadaşlarını, herhangi bir Setur Marinası’nda yıllık sözleşme yapmaya davet ettiğinde, kendisi ve referans olduğu arkadaşı 1 ay ücretsiz ilave süre kazanıyor.

Vira Haber

