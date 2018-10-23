TMK ve Limak Vakfı'na Avrupa'dan ödül yağdı

Limak Vakfı tarafından 2015 yılında iş hayatında kadınları güçlendirmek için başlatılan Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) Projesi’ne ve Limak Vakfı’na geçtiğimiz hafta Avrupa’da düzenlenen iki farklı organizasyonda toplam 5 ödül verildi. Bu yıl 15’incisi düzenlenen ve 74 ülkeden 3.900 başvurunun değerlendirildiği Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nin gala gecesi, 20 Ekim 2018 tarihinde Londra’da gerçekleştirildi. Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, sivil toplum “Yılın Yöneticisi” kategorisinde Altın Stevie’ye layık görülürken, Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK), “Yılın En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı-Avrupa”, Yılın En İyi İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası - Kamu Hizmeti” ve “Yılın En İyi İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası - Küresel Sorunlar” kategorilerinde gümüş Stevie ile ödüllendirildi.

'Doğru yolda ilerlediğimize yönelik inancımız artıyor'



Gala gecesinde konuşan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “Limak olarak, toplum için yarattığımız her katma değerin uzun vadede işimize ve işimizin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağının bilinciyle çalışıyoruz. Bu çerçevede sosyal sorumluluk çalışmalarımızın, iş dünyasının prestijli ödüllerinden Stevie’ye layık görülmesi bizleri gururlandırırken, doğru yolda ilerlediğimize yönelik inancımızı artırıyor, bu alanda daha fazla çaba sarf etmek için bizleri cesaretlendiriyor” dedi.

Kurumsal sorumlulukta altın ödül



Dünyanın en prestijli halkla ilişkiler ödüllerinden biri olan ve Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından, uluslararası standartlarda başarı gösteren halkla ilişkiler uygulamalarının ödüllendirildiği Golden World Awards’ın bu yıl “Kurumsal Sorumluluk” kategorisinde altın ödülüne ise TMK layık görüldü.

2015 yılında hayata geçirilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın Limak Vakfı ile paydaş olduğu TMK, lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilere yönelik iki ayrı programdan oluşan bir proje. Üniversitelere yönelik olarak; devlet üniversitelerinin elektrik-elektronik, endüstri, inşaat, makine, bilgisayar ve çevre mühendisliği bölümlerinde okuyan kız öğrencilere burs, mentorluk, staj imkanı ile mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitimlere ve İngilizce dil eğitimine katılım hakkı ve mezun olduktan sonra da, ihtiyaçlar çerçevesinde Limak ve diğer kuruluşlarda istihdam gibi olanaklar sağlıyor. Projeye dâhil olan öğrenciler sosyal sorumluluk görevi yüklenmeye de teşvik ediliyor. Bugüne kadar projeden mezun olan öğrenciler, Limak ve diğer şirketlerdeki önemli projelerde iş hayatına başladı.



Liselere yönelik olarak ise; Türkiye'nin dört bir yanındaki liselerde eğitim gören kız öğrencilerin mühendislik mesleğini tanımaları ve seçmeleri halinde elde edecekleri gelecek fırsatları konusunda haberdar olmalarını sağlayacak eğitim ve farkındalık çalışmaları, her sene 10 ayrı ilde yürütülüyor.







Vira Haber

