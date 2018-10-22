Ren nehrinin su seviyesinde tarihi düşüş

Geçtiğimiz cuma günü 77 santimetreye kadar düşen Ren’in su seviyesi 2003 yılında 81 santimetre olarak ölçülen seviyenin de altına düştü.

Su seviyesinin düşmesi kargo gemi taşımacılığında aksamalara neden olurken Köln ve Mainz arasında yolcu taşıyan feribot seferleri de azaltıldı.

Yetkililer bu hafta yağmur beklendiğini ancak bunun nehrin su seviyesinin yükselmesi için yeterli olmayacağı görüşünde. Suyun çekilmesi sonucu İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 50 kilo ağırlığında bir bomba ortaya çıkmıştı.

Vira Haber