DTO'dan Rumlara tokat gibi cevap

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin TPAO’YA ait Fatih sondaj gemisi mürettebatı ve TPAO ile işbirliği yapan şirketlerin çalışanları hakkında tutuklama kararı çıkarmasına İMEAK Deniz Ticaret Odası yönetiminden tepki geldi. DTO yönetimi tarafından yayınlanan bildiride ‘’GKRY’nin Türkiye’nin enerji bağımsızlığı ülküsüne beyhude bir darbe vurma çabasıdır ve zayıf bir çaba olmanın ötesine geçemeyecektir’’ denilirken bildiride şu açıklamalar yer aldı:

‘’Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Türkiye Petrolleri gemilerinde çalışan Türk, İngiliz, Hırvat vs personele yönelik sözde tutuklama emri ve bu kararı uluslararası tutuklama kararına çevirme çabası Türkiye’nin enerji bağımsızlığı ülküsüne beyhude bir darbe vurma çabasıdır ve zayıf bir çaba olmanın ötesine geçemeyecektir.

Türkiye’nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde enerji kaynağı araması, uluslararası alanda en doğal hakkı olduğu gibi, gemilerimizde çalışan kişileri hedef alan hukuksuz yaklaşımlar da en demokratik ve liberal iş sahalarından olan denizcilikte emeğin serbest dolaşımına engel teşkil etmek demektir. Bunun uluslararası çalışma örgütü kurallarında, uluslararası denizcilik örgütü nezdinde bir karşılık bulmayacağından eminiz.

Türkiye’nin geç ama kararlı biçimde etrafındaki denizlerde ve uluslararası hukukla belirlenmiş münhasır ekonomik bölgesinde enerji araması engellenemeyecektir. Deniz ve enerjiyi birleştiren ve Türk denizciliğinin vizyonunu da geliştiren bu projelerin arkasında ilgili meslek örgütlerinden biri olarak biz de duruyoruz.

Dışişleri Bakanımızın açıklamasını da destekliyor, bu hususta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin denizci fertleri olarak uluslararası alanda da üstümüze düşen temaslarda bulunacağımızı önemle belirtiyoruz. Hem Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Deniz Ticaret Odamız üyesi olması sebebiyle hem de Türk gemi adamlarının uluslararası menfaatleri söz konusu olduğunda bölgesel ve küresel tüm uluslarararası denizcilik örgüt, oluşum ve sivil toplum kuruluşları nezdinde Deniz Ticaret Odası olarak elimizden gelen desteği ve takibi sağlayacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.''

IMEAK Deniz Ticaret Odası

Vira Haber