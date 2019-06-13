DFDS’nin en yeni gemisi, Türkiye’nin hizmetinde

237 metre uzunluğundaki ihtişamlı gemi, DFDS Pendik Limanı’nda gerçekleşen isim verme töreninin ardından, Truva antik kentinden alınan ilhamla “Troy Seaways” adı verilen Ro-Ro gemisi 22 Haziran 2019 tarihinde ilk kez Türk karasularından Avrupa’ya sefer yapacak.

DanimarkalıI denizcilik ve lojistik devi DFDS Türkiye’deki güçlü yatırımlarına devam ederken, intermodal taşımacılık alanında faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük ro-ro şirketi U.N. Ro-Ro’nun DFDS markasına dönüşümü güçlü bir adımla başladı.

DFDS’nin geçen mart ayında Türkiye’ye getirdiği ve “Ephesus Seaways” ismini verdiği 237 metre uzunluğundaki Akdeniz’in en büyük Ro-Ro gemisine eş büyüklükteki yeni gemisi, DFDS Denizcilik Bölüm Başkanı Peder Gellert Pedersen ve DFDS Akdeniz İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Selçuk Boztepe’nin ev sahipliğinde düzenlenen isim verme töreniyle hizmete girdi. İsim sponsorluğunu temsil etmek üzere Mars Lojistik (A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu’nun eşi Mine Sahillioğlu’nun da katıldığı DFDS Pendik Limanı’ndaki törende, 6.700 liner metre kapasiteye sahip dev gemiye Antik Truva kentinden alınan ilhamla “Troy Seaways” ismi verildi. “Troy Seaways” aynı zamanda Türkiye ile AB arasındaki rotalarda DFDS müşterilerine hizmet verecek.

DFDS Pendik Limanı’nda düzenlenen törende bir konuşma yapan DFDS Denizcilik Bölüm Başkanı Peder Gellert Pedersen, “Bir yeni gemiyi daha müşterilerimizin hizmetine sunmaktan kıvanç duyuyoruz. Troy Seaways Türkiye’ye getirdiğimiz ‘Ephesus Seaways’ gemimizle eş büyüklükte olup, 450 TIR’a eşdeğer 6.700 liner metre yükleme hacmiyle Türkiye ve Avrupa’daki lojistik şirketlerinin operasyonlarına büyük katkı sağlayacak” dedi.

DFDS Akdeniz İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Selçuk Boztepe ise yaptığı konuşmada şöyle dedi: “Akdeniz’in en büyük Ro- Ro gemisi olarak Türkiye’ye getirdiğimiz ve Ephesus Seaways ismini verdiğimiz gemimiz, 9 Mart 2019 tarihinde DFDS’nin mevcut güzergâh ağında hizmet vermeye başladı. Bugün hizmete girecek olan aynı büyüklükteki yeni gemimiz Troy Seaways’in, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Türkiye’deki UNESCO kültür miraslarının ismini verme geleneğimizi Troy Seaways’de sürdürmekten gurur duyuyoruz. Troy Seaways, DFDS’nin Akdeniz güzergâhındaki Ro-Ro operasyonlarını daha da güçlendirecektir. DFDS Akdeniz İş Birimi olarak bu güçlü yatırımın, yüzyıllardır dilden dile dolaşan Truva efsanesi gibi DFDS müşterilerinin faaliyetleri ve Türkiye’nin ihracatı üzerinde pozitif bir etki yaratmasını diliyoruz.”

Çin’in Jinling Tersanesi tarafından sipariş üzerine üretilen 6 Ro-Ro gemisinden ikincisi olan “Troy Seaways”, DFDS Pendik Limanı’ndan, Türk Bayrağı ve Türk mürettebatı ile sefere çıkarken, Türk ihracatçısına yeni bir soluk getirecek. İlkbaharda Türkiye’deki filoya katılan ve “Ephesus Seaways” ismi verilen Ro-Ro gemisine eş büyüklükteki “Troy Seaways”, bir önceki gemide olduğu gibi daha az enerji tüketme özelliğine sahip. “Troy Seaways” gemisi Ocak 2020’de dünya çapında yürürlüğe girecek olan kükürt sınırlaması yönetmeliğine uygun olarak kükürt oksit salınımını azaltan gaz yalıtım sistemi de barındırıyor.

Vira Haber