DTO’nun 16. Medya ve Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

16. Medya Yarışması’nda İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Kaçar, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Nurser Gökdemir Işık, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Genel Sekreteri Kadir Kemaloğlu, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gizem Melek ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Arş. Gör. Petek Durgeç’ten oluşan seçici kurul, birinciliğe “Denizciliğin Cinsiyeti Var, Aklı Yok” haberiyle Ticaret Gazetesi’nden Duygu Göksu’yu layık gördü.

İlkses Gazetesi’nden Burcu Yanar “48 Yıllık Kanun Değişmeli” haberi ile ikinci, Anadolu Ajansı’ndan Yusuf Şahbaz “Deniz Rençberlerinin Ömrü Su Altında Geçiyor” haberiyle üçüncü oldu. Ege Telgraf Gazetesi’nden Utkucan Akkaş “Balıkçılığa Yeni Hikaye” haberi ile mansiyon, Ticaret Gazetesi’nden Seda Gök “Su Ürünleri Araştırması” dosyası ile jüri özel ödülü aldı.

16. FOTOĞRAF YARIŞMASI

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ahmet İmançer, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülseren Şendur Atabek, Sualtı Fotoğraf Sanatçısı Murat Kaptan, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Gökhan Birinci ve Foto Muhabirleri Derneği İzmir Şube Başkanı Turan Gültekin‘den oluşan seçici kurul, birinciliğe “Derya Kuzusu” isimli eseri ile Emine Emel Özcan’ı, ikinciliğe “Marina” isimli eseri ile Ahmed Melik Yağmur’u, üçüncülüğe ise “Korkusuz Korkak” isimli eseri ile Emre Tazegül’ü layık gördü. 17 eser de sergilenmeye değer görüldü.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, her iki yarışmada ödül alan gazeteci ve fotoğraf sanatçılarını tebrik ederken, katılımcılara da teşekkür etti. Haber ve fotoğraf yarışması sayesinde Türk denizciliğine ve bölge denizcilik faaliyetlerine ilgiyi sürekli canlı tuttuklarını ifade eden Öztürk, “Gazeteciler ve fotoğraf sanatçıları bu yarışmamız sayesinde yüzlerini daha fazla denize dönüyorlarsa, ne mutlu bize” dedi.

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