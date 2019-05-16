‘Gülümseyen Yunus’, DYO ile ‘yerli’ oldu

Transocean markalı ürünleri ‘yerli’ olarak İzmir Çiğli’deki tesislerinde üretecek olan DYO, uluslararası sertifika ve referanslara sahip deniz boyalarını avantajlı olarak sektöre sunacak.

Türkiye’de boya sektörünün köklü markası DYO, deniz boyalarında dünyanın önde gelen ismi Transocean ile işbirliğine gitti. Dünyada ‘Gülümseyen Yunus’ olarak bilinen Transocean’ın ürünlerini ‘yerli’ olarak üretecek olan DYO, bu işbirliği ile birlikte deniz boyalarında sektöre yeni bir soluk getirecek.

DYO ve Transocean’ın deniz boyalarında attığı dev adım 6 Mayıs Pazartesi gecesi düzenlenen bir toplantı ile duyuruldu. DYO Boya Fabrikaları Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Serdar Oran ile Transocean Coatings Genel Müdürü Kees Zaal’in ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda, deniz boyalarında atılacak ortak adımlar hakkında bilgi verildi.

SEKTÖRDE YENİ BİR SAYFA AÇILDI

1959 yılından bu yana gemiler, açık deniz tesisatları, endüstriyel tesisler ve yatlar için zehirli boya, antikorozif ve daha pek çok kaplama geliştiren Transcoean ile Türkiye’de ‘boya denilen her yerde var olan’ DYO’nun işbirliği ile deniz boyalarında ‘yerli ve milli’ bir adım atılmış oldu.

Yaşar Grubu’nun 1954 yılında İzmir Bornova’da Türkiye’ye kazandırdığı ilk ve tek boya fabrikası DYO’nun sektörde 65 yılı aşan tecrübesi ile Transcoean’ın buluşması deniz boyalarında sektöre birçok avantajı da beraberinde getirecek. Öncelikle uluslararası sertifika ve referanslara sahip deniz boyları DYO’nun İzmir Çiğli’deki fabrikasında üretilerek ‘yerli’ bir kimlik taşıyacak. Yerli ve milli DYO Transocean ürünleri üretimin zamanında müşteriye teslim edilmesinin yanı sıra maliyet avantajı da sağlayacak.

60’A YAKIN ÜLKEDE YERLİ ÜRETİCİLERLE ÇALIŞIYOR

Tüm ürünleri IMO-AFS koduna uygun olarak sertifikalandırılan Transocean, müşterilerine faydalı olabilecek yeni ürünleR için dünyanın birçok noktasında araştırma-geliştirme faaliyetlerini sürdürmekte. 60’a yakın ülkede yerli üreticilerle çalışan Transocean boya sistemleri, Norsok M-501 ve ISO-20340 standartlarının uygulandığı petrol ve gaz endüstrisindeki en zorlu şartname özelliklerini karşılamakta. Bu nedenle, Shell, Eni, YPF, Petronas ve ADNOC gibi firmalar, ürün, sondaj ve yarı batan platformlar, kıyı tesisleri inşalarının yanı sıra tamir bakım proseslerinde Transocean boyalarını tercih etmekte.

DENİZ BOYALARI DYO’NUN DNA’SINDA VAR

Boya sektöründe 65 yılı geride bırakan DYO da bilindiği gibi oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip. İnşaat boyaları ve ısı yalıtım sistemleri, sanayi boyaları, bobin boyaları, protective boyalar (antikorozif), mobilya, otomotiv ve deniz boyaları alanında faaliyet gösteren DYO, boya sektöründe tüm bu alt sektörlerde aynı anda üretim yapan tek şirket özelliğini taşıyor. Deniz boyalarının DYO ve Yaşar Grubu için önemi ise oldukça farklı. 1927 yılında Yaşar Grubu’nun boya sektörüne ilk adım atışı deniz boyaları ticareti ile olmuştu.

Vira Haber