Marina Vista Bodrum konuklarını bekliyor

Bodrum Marina ile komşu Marina Vista Bodrum, Ege’nin sıcaklığını doyasıya hissetmek ve Bodrum gecelerinin keyfini sınırsız yaşamak isteyenler için mükemmel bir alternatif sunuyor.

Eğer siz de doğa harikası Bodrum’un hem gündüzünün hem gecelerinin keyfini sınırsız yaşamayı hayal ediyorsanız bu otel sizin için kesinlikle doğru adres; Marina Vista Bodrum… Bodrum’un tam merkezinde hem huzuru hem eğlenceyi vadeden Marina Vista Bodrum; tamamıyla yenilenen dekorasyonu, modern odaları, uluslararası mutfağı, güleryüzlü ekibi, iç açan manzarası ve en önemlisi havuzlu cennet bahçesiyle siz misafirlerini bekliyor.

Evinizden çok uzakta ‘ev huzuru’ sunuyor

Geçmişiyle Bodrum’un en köklü otellerinden biri olan Marina Vista Bodrum, yıllardır süregelen kusursuz hizmet anlayışını şimdi yenilenen dekorasyonu ile birleştiriyor. Bodrum’un merkezinde Bodrum Marina ile komşu olan Marina Vista, bir otelden beklenenin çok daha ötesini misafirlerine sunuyor. Her türlü ihtiyacınıza cevap veren modern odalarıyla evinizden çok uzakta size ‘ev huzuru’ sunuyor, bu huzuru lezzetli yemekler, palmiyeler ve çiçeklerle bezenmiş bahçede havuz başı keyfi ile pekiştiriyor. Lokasyon olarak şehrin merkezinde bulunan Marina Vista ayrıca size tek adımda Bodrum’un tüm restoranlarına, kafelerine, mağazalarına ve yat limanına ulaşma imkânı sağlıyor.

Toplam 87 oda…

Marina Vista Bodrum’un suit, junior suit ve standart oda olmak üzere toplam 87 odası bulunuyor. Oda & kahvaltı konseptinde hizmet veren otelde ayrıca uluslararası lezzetleri sunan yüksek kaliteli bir restoran ve günün her saati hizmet veren snack bar da yer alıyor. Taze sebzeler ve meyvelerden oluşan kahvaltı açık büfe olarak servis edilirken sauna ve buhar odası gibi seçenekler misafirlere stresten arınma ve rahatlama fırsatı sunuyor. Spor tutkunları için tam donanımlı fitness center tüm gün hizmet veriyor. Fitness Center’la formunuzu korumanıza yardımcı olurken SPA bölümü ile keyfinize keyif katıyor.

Yılın 12 ayı kusursuz hizmet…

Kusursuz hizmeti, sınırsız keyfi ve sonsuz huzuru yılın 12 ayına yayan Marina Vista; stresten, yoğunluktan, yorgunluktan kaçıp kendini yenilemek ve Bodrum’u hissederek yaşamak isteyen herkesi begonvillerle bezeli cennet bahçesine bekliyor.

Vira Haber