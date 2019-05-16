19 Mayıs'ın kararlılığı sürecek

Etkinliğe müzeci, şair Sunay Akın ve eğitimci Abbas Güçlü de katılarak 19 Mayıs üzerine gösteriler ve paneller düzenledi. Etkinliğe ayrıca Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Piri Reis Mütevelli Heyeti Başkanı Metin Kalkavan, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını ev sahibi Piri Reis Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan yaptı. Erdoğan yaptığı konuşmasında, Atatürk’ün gençlere bıraktığı mirasa vurgu yaparak, Türk gençliğinin ayrılmaz bir bütün olduğunu, Türk milletinin gücünün ayrılmaz bir bütün olmasından geldiğini belirtti.

Piri Reis Mütevelli Heyeti Başkanı Metin Kalkavan ise, yaptığı konuşmasına geçmişten bugüne 19 Mayısların kendisinde heyecan yarattığını söyleyerek başladı. Kalkavan 19 Mayıs’ın daha fazla anlatılarak yaşatılması gerektiğini vurguladı. Kalkavan, Atatürk için, “57 yıllık hayata sığdırılmış korkunç bir hazine var. Ve dönüp baktığınızda hiç unutmayacağınız birçok özelliği var. İnanmışlık, cesaret ve asla vazgeçmezdi” dedi. Kalkavan, “Dilerim bu toprakta yüzüncü yılını kutladığımız 19 Mayıs yüzyıllar boyu devam edecek” ifadelerini kullandı.

"GENÇLER CUMHURİYETİN YILMAZ BEKÇİLERİ"

Etkinlikte bir konuşma da İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran yaptı. Kıran yaptığı konuşmada şunları söyledi: “19 Mayıs gençlerimiz, gençlerimiz ise geleceğimiz demektir. Türk gençliği İstiklalimizin ve Cumhuriyetimiz yılmaz bekçileri, bugünümüzün ve yarınımızın güvencesidir. Sıkıntılar ve yokluklar içerisinde yüzbinlerce şehit vererek, büyük fedakarlık ve özveriyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, siz gençlere emanettir. Bu emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ama öncelikle gençlerimizin öncelikli görevidir. Gençlerimizin gözlerindeki ışığı ve öğrenme isteğini gördükçe sorgulayıcı ve araştırıcı ruhlarına şahit oldukça, ülkemizin çok daha ileri seviyelere emin adımlarla ilerleyeceğine olan inancımız tamdır. Gerek denizcilik sektörü gerekse iş dünyası olarak bizden sonra bayrağı devralacak gençlerimizin, bizlerden çok daha iyi işler başarabileceklerine, geleceğin dünyasında söz sahibi olacaklarını düşünüyor ve bu konuda onlara güveniyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele hareketini başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100’üncü yıl dönümü olması münasebetiyle bu yıl 19 Mayıs bayramımızı çok daha coşkulu kutlayacağız. Deniz Ticaret Odası olarak tüm Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.”

KÜTÜPHANE SÖZÜ

Tamer Kıran’ın ardından kürsüye gelen Sunay Akın yaklaşık bir saat süren ve salonda büyük alkış alan bir gösteri yaptı. Sunay Akın, Bandırma Vapuru’nda yer alan iradeye ve oradaki kahramanlara değindiği gösterisinde, Türkiye’nin bilim ve aklı öne çıkaran değerleri ile kurulduğunu söyledi. Sunay Akın Ramazan ayı münasebetiyle eski ramazanlardan bugüne gelen değerlerimize de gösterisinde değinirken, Akın’a gösterisinin sonunda Tamer Kıran ve Metin Kalkavan tarafından bir armağan verildi. Akın’ın gösterisinin sonunda sahneye gelen Atatürk’ün kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun oğlu Mustafa Kemal Ulusu babasının adına hiç kütüphane olmamasını söylemesi üzerine; Sunay Akın, Tamer Kıran ve Metin Kalkavan’dan durumla ilgilenmeleri sözünü aldı. Ardından sahneye Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’ın küçük yeğeni Mehmet Yavuz Çakmak’a DTO Başkanı Tamer Kıran tarafından plaket takdim edildi.

Vira Haber