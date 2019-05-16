Piri Reis Gemisi’nden tarihi yolculuk

19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde temsilci gençler ve sporcular bugün İstanbul'dan Piri Reis Gemisi ile hareket edip 19 Mayıs günü Samsun'da kutlamalara katılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 81 şehir ile KKTC, Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan'dan gelen 182 temsilci genç ve 70 başarılı sporcu İstanbul'dan Samsun'a Piri Reis Gemisi ile çıkış yapacak.

3 gün sürecek yolculuk boyunca Milli Mücadele dönemi ile ilgili atölye çalışmaları ve tarih söyleşileri yapılacak. 19 Mayıs'ta Samsun Port'a ulaşacak gemiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşılayacak. Temsilci gençler illerinden ve ülkelerinden getirdikleri toprakları ve Türk bayrağını Cumhurbaşkanına takdim edecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 100. Yılı dolayısıyla 16 Mayıs 2019 Perşembe günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a yolculuğunu temsilen, 81 İlden gelen gençlerimizi Samsun’a taşıyacak olan Piri Reis gemisinin 23.00’dan itibaren İstanbul Boğazı Güneyinden (Sarayburnu) giriş yaparak Samsun’a hareket edecek.

Bu kapsamda, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı (Şehir Hatları A.Ş.), İl Emniyet Müdürlüğü (Deniz Liman Şube Müdürlüğü), Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından faaliyet günü Sarayburnu önlerine yeteri kadar unsur görevlendirilecek, bölge bayrak ve sancaklarla süslenecek ve Piri Reis Gemisi’ni uğurlama sırasında duman kandilleri yakmaları, Piri Reis gemisinin intikali esnasında gemi düdüğü ile 100. yıla yakışır bir şekilde uğurlanması sağlanacak. Ayrıca Piri Reis gemisine İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışına kadar refakat edecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bugün (16 Mayıs 2019) gün boyunca kanal-16’dan anonslar yaparak civarda bulunan gemiler faaliyet ile ilgili bilgilendirileceği, Piri Reis gemisini selamlamaları yönünde teşvik edilecek.

Bu arada Liman Başkanlığı ihtiyaç duyulması halinde yeniden doğan bir milletin doğuşunun başlangıcı kabul edilen bugün 20.00-24.00 saatleri arasında İstanbul Boğazının deniz trafiğine (yerel trafik hariç) kapatacak.

Programı takip etmek isteyen basın mensupları için Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığınca bot görevlendirildi.

Vira Haber