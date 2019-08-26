DTO'nun 37. Kuruluş Yıldönümü kutlu olsun

İMEAK Deniz Ticaret Odası bundan tam 37 önce 1982 yılının 26 Ağustos tarihinde İstanbul Deniz Ticaret Odası olarak 744 üyeile kuruldu.DTO Başkanı Tamer Kıran 37. Kuruluş yıldönümü için bir kutlama mesajı yayınladı. İşte o mesaj:

“İstanbul Ticaret Odası’nda bir Meslek Komitesi iken bundan tam 37 yıl önce 1982 yılında başlangıçta sadece İstanbul Deniz Ticaret Odası olarak 744 üye ile kurulmuş bulunan İMEAK Deniz Ticaret Odamız, bugün yaklaşık 10 bin üyesi ile Türkiye’nin en büyük odaları arasında yerini almıştır. İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak Türkiye genelinde 9 şube 15 temsilcilik ve 48 meslek komitesi ile faaliyet göstermekteyiz.

Merhum Ziya Kalkavan’ın “Deniz Ticareti, camiamızda bilgili, çağdaş çalışma ile mümkündür” ülküsü ile yola çıkan zamanın ileri görüşlü büyüklerimiz, bizler için bugünkü müreffeh ortamın temellerini atmışlardır.

Deniz ticaretinin tabiatında yatan evrensellik ve ihtiyaçların gerektirmesi üzerine Odamız faaliyet alanı, Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerimizi ve daha sonra da Ege ve Akdeniz’i ve nihayet Mayıs 1989’da Karadeniz’e kıyısı olan illerimizi kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu süreçte Odamız; Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’deki çeşitli liman kentlerinde Şubeler ve Temsilcilikler açarak, “İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası” adını almıştır.

Denizcilik mesleğinin geliştirilmesinin sağlanması, üyelerinin haklarının, meslek ahlakının, disiplinin ve dayanışmanın korunması, denizcilerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerin kolaylaştırılması, ortak kuralların oluşturulması, denizcilik sorunları hususunda makamlara tavsiyelerde bulunulması adına ben ve ekibim hiç durmadan ve tıpkı 37 yıl önce büyüklerimizin kurarken duyduğu heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Vira Haber